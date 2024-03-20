Якщо ви алергік та страждаєте на синусит, слід відмовитись від цих продуктів

Нещодавно ми писали про дієти, які контролюють рівень цукру в крові. З наближенням весни та загостренням алергії з'являється більше поганих новин. Експерти кажуть, що певні продукти можуть посилити закладеність носа, що потенційно може призвести до інфекції носових пазух.

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Деякі молочні продукти та смажена їжа можуть бути винуватцями вашого закладеного носа.

«Коли слиз потрапляє в пастку, він стає густішим і липкішим, — розповів HuffPost доктор Сем Хух, доцент кафедри отоларингології в Mount Sinai. — Потім цей слиз буде просто сидіти там і перетвориться на рай для бактерій. Щоб уникнути заторів і синуситу, вам потрібен хороший потік слизу, хороший потік повітря і хороша імунна система».

Але синусит не завжди викликається подразниками з навколишнього середовища — іноді виною тому те, що у вас на тарілці, наприклад, смажена їжа, доданий цукор і, для деяких, молочні продукти. Хоча клінічні дослідження не показали, що молочні продукти загострюють алергію у всіх, лікар пояснив, що деякі люди можуть відчувати себе недобре після вживання молока, ймовірно, через алергію на казеїн — білок, який міститься в молочних продуктах, пише New York Post.

Деякі рослинні олії, що використовуються для смаження смачної їжі, можуть викликати запалення через високий вміст у них омега-6 жирних кислот. Якщо у вас і без того закладені носові пазухи, не варто додавати до цього ще й їжу.

Аналогічно деякі дослідження стверджують, що рафінований цукор — у газованій воді, цукерках, соках, пластівцях тощо — може посилювати запалення через вивільнення цитокінів, або молекул запалення, і, отже, призводити до синуситу.

Певні продукти, такі як перероблене м'ясо, ферментовані напої, такі як алкоголь, витриманий сир і ферментовані продукти, містять високий рівень гістаміну, який може викликати закладеність носових пазух, а також шлунково-кишкові розлади або свербіж шкіри.

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Однак так само, як певні продукти викликають запалення, інші продукти можуть заспокоювати симптоми, наприклад, капсаїцин, ключовий інгредієнт гострого перцю, такого як кайєнський, який відповідає за нежить, що виникає під час поїдання гарячих крилець. У відповідь на «гарячу» їжу організм намагається вимити спецію рідиною, що призводить до розширення кровоносних судин і підвищення температури тіла.

Часник та імбир також можуть мати протизапальні властивості завдяки певним сполукам, які вони містять, хоча вони більш ефективні сирими, оскільки при приготуванні зменшується кількість корисних сполук.

Певні продукти — такі як гострий перець, імбир і часник — можуть полегшити закладеність носа. Оскільки хороша імунна система життєво важлива для запобігання запаленню, дотримання збалансованої дієти, наповненої фруктами та овочами, є ключовим фактором, так само як і постійне пиття, щоб розрідити слиз, що застряг у носових пазухах, кажуть фахівці.

Раніше повідомлялося, що протизапальна дієта допомагає при псоріазі.

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