Обов’язково включіть до меню: топ-продукти, які лідирують за кількістю білка

Щоденне споживання достатньої кількості білка має важливе значення для вашого здоров'я в цілому. Білки — це велика категорія молекул, які підтримують структуру клітин, імунну функцію, рух, хімічні реакції, синтез гормонів тощо. Всі вони складаються з крихітних будівельних блоків, які називаються амінокислотами. Білок не тільки необхідний для вашого здоров'я, але його споживання може допомогти вам відчувати себе ситим і задоволеним та підтримувати здорову вагу тіла, пише Healthline й радить, що саме слід обрати зі смачних продуктів з високим вмістом білка.

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У першу чергу це цілісні яйця — хороше джерело білка, який легко засвоюється, а також чудове джерело вітамінів, мінералів, корисних жирів і антиоксидантів. Пам'ятайте, що яєчний білок — це майже чистий білок, але цільні яйця, включаючи жовток, містять набагато більше поживних речовин, зокрема вітамінів, мінералів, антиоксидантів і корисних жирів.

Мигдаль — це поживний горіх, багатий на основні поживні речовини, такі як клітковина, вітамін Е, марганець і магній. Він також містить багато рослинного білка. Вживання мигдалю може принести користь вашому здоров'ю кількома способами, включаючи зниження факторів ризику серцевих захворювань, таких як високий рівень холестерину ЛПНЩ (поганий холестерин) і високий кров'яний тиск.

Куряча грудка — чудовий вибір, якщо ви намагаєтеся збільшити споживання білка. Окрім білка, курятина містить різноманітні вітаміни групи В, а також мінерали, такі як цинк і селен.

Сир багатий на кальцій, фосфор, селен, вітамін B12, рибофлавін (вітамін B2) та інші поживні речовини. Одна чашка (226 г) кисломолочного сиру містить 28 г білка.

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Грецький йогурт, який також називають процідженим йогуртом, — це дуже густий вид йогурту з високим вмістом білка. Він має кремоподібну текстуру і є хорошим джерелом багатьох поживних речовин, таких як кальцій, вітамін В12, вітамін А, селен і цинк.

Тваринне молоко містить потроху майже всі поживні речовини, які потрібні вашому організму. Це хороше джерело високоякісного білка, а також багатьох вітамінів і мінералів, таких як кальцій, фосфор і рибофлавін.

Багато людей з непереносимістю лактози не переносять молоко та інші молочні продукти і уникають багатьох молоковмісних продуктів.

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Сочевиця — одне з найбагатших джерел рослинного білка, що робить її чудовим вибором, якщо ви дотримуєтеся вегетаріанської або веганської дієти. Дослідження показують, що люди, які регулярно вживають сочевицю та інші бобові, мають нижчий ризик розвитку таких захворювань, як хвороби серця та жирова дистрофія печінки.

Червоне м'ясо може бути частиною здорової дієти, але краще помірно його вживати. Споживання великої кількості червоного м'яса пов'язане з підвищеним ризиком розвитку певних захворювань, включаючи рак товстої кишки. Спробуйте скоротити споживання червоного м'яса і частіше їсти рослинний білок, рибу та птицю.

Риба є чудовим джерелом білка і забезпечує організм кількома важливими вітамінами та мінералами, такими як йод, селен і вітамін B12. Люди, які включають багато риби в свій раціон, мають нижчий ризик розвитку таких захворювань, як хвороби серця та діабет 2 типу. Крім того, жирна риба, така як лосось і оселедець, містить багато омега-3 жирів, які мають значні переваги для загального стану здоров'я, включаючи підтримку здоров'я серця.

Кіноа часто називають повноцінним білком, оскільки вона містить усі дев'ять незамінних амінокислот, які організм не може виробляти самостійно. Однак насправді вона містить недостатню кількість деяких амінокислот, наприклад, лейцину.

Раніше «ФАКТИ» писали про дивовижні переваги обліпихи для здоров’я.

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