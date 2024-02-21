Букмекери оновили прогнози «Євробачення»: на якому місці Україна

Ще не всі країни-учасниці «Євробачення-2024», яке відбудеться у травні в Мальме, оголосили своїх представників, а букмекери вже активно приймають ставки та роблять прогнози щодо можливого переможця. Рейтингова таблиця змінюється, відповідно до того, як країни називають своїх артистів.

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Переможці національного відбору Jerry Heil та alyona alyona, які представлять Україну на міжнародному конкурсі з піснею «Teresa & Maria», поки що впевнено посідають першу сходинку. Ймовірність їхньої перемоги становить 18%.

На другому місці наразі опинилася представниця Італії — Анджеліна Манго з піснею «La noia» має 8% шансів на перемогу. Трохи більше як за тиждень її виступ зібрав уже кілька мільйонів переглядів.

Третє місце посідає Хорватія, а четверте — Еден Голан з піснею «October rain», яка представляє Ізраїль. Її називають однією з основних конкуренток України та ймовірною переможницею конкурсу. До речі, співачка має українське коріння, певний час жила в Москві та виступала в тимчасово окупованому українському Криму.

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На п'ятому місці опинилася Швеція, яка назве свого представника 9 березня. За право представляти країну на «Євробаченні» бореться українська співачка Марія Сур.

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Нагадаємо, національний відбір не минув без скандалу. Під час шоу оголошення результатів у прямому ефірі стався збій голосування у застосунку Дія. Тож голосування продовжили на добу. Це викликало невдоволення учасників відбору, одна з них навіть зняла свою кандидатуру.

Попри скандал, результати голосування назвали дійсними та коректними, а перемогу Jerry Heil та alyona alyona справедливою.

Фото: eurovision.tv

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