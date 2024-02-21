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Букмекери оновили прогнози «Євробачення»: на якому місці Україна

14:09 21 лютого 2024
Сцена Євробачення

Ще не всі країни-учасниці «Євробачення-2024», яке відбудеться у травні в Мальме, оголосили своїх представників, а букмекери вже активно приймають ставки та роблять прогнози щодо можливого переможця. Рейтингова таблиця змінюється, відповідно до того, як країни називають своїх артистів.

Переможці національного відбору Jerry Heil та alyona alyona, які представлять Україну на міжнародному конкурсі з піснею «Teresa & Maria», поки що впевнено посідають першу сходинку. Ймовірність їхньої перемоги становить 18%.

На другому місці наразі опинилася представниця Італії — Анджеліна Манго з піснею «La noia» має 8% шансів на перемогу. Трохи більше як за тиждень її виступ зібрав уже кілька мільйонів переглядів.

Третє місце посідає Хорватія, а четверте — Еден Голан з піснею «October rain», яка представляє Ізраїль. Її називають однією з основних конкуренток України та ймовірною переможницею конкурсу. До речі, співачка має українське коріння, певний час жила в Москві та виступала в тимчасово окупованому українському Криму.

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На п'ятому місці опинилася Швеція, яка назве свого представника 9 березня. За право представляти країну на «Євробаченні» бореться українська співачка Марія Сур.

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Нагадаємо, національний відбір не минув без скандалу. Під час шоу оголошення результатів у прямому ефірі стався збій голосування у застосунку Дія. Тож голосування продовжили на добу. Це викликало невдоволення учасників відбору, одна з них навіть зняла свою кандидатуру.
Попри скандал, результати голосування назвали дійсними та коректними, а перемогу Jerry Heil та alyona alyona справедливою.

Фото: eurovision.tv

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