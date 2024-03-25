В Дії розпочалося опитування за склад національного журі України на «Євробаченні-2024»

Склад національного журі України на «Євробачення-2024», яке відбудеться у травні в Мальме (Швеція), обиратимуть голосуванням у застосунку Дія. Серед десяти кандидатів — відомі артисти та експерти музичної галузі. Пʼятірка з них, хто набере найбільше голосів, буде оцінювати виступи виконавців з інших країн у фіналі пісенного конкурсу в Мальме.

ВІДЕО ДНЯ

На цю роль претендують: співачки FIЇNKA, Олена Тополя (Alyosha), музичний оглядач, засновник і головний редактор медіа про нову українську культуру «Лірум» Олексій Бондаренко, піар-фахівець, журналіст Олександр Варениця, музичний оглядач Макс Нагорняк, продюсерка Ірина Горова, продюсерка та режисерка Олена Коляденко, продюсерка та програмна директорка радіостанцій Анна Свиридова, хореограф та креативний продюсер Костянтин Томільченко, автор пісень і музичний продюсер Євген Тріплов.

Опитування триватиме з 25 березня до 10:00 1 квітня. Взяти участь в опитуванні можуть всі охочі віком від 14 років. Для цього потрібно зайти в застосунок Дія, в розділі «Сервіси» обрати «Опитування» та віддати свій голос за одного з 10 кандидатів.

РЕКЛАМА

Головою журі автоматично стане кандидат із найбільшою підтримкою під час опитування.

Склад національного журі України буде оголошено 11 травня, у день гранд-фіналу «Євробачення-2024» в Мальме.

Нагадаємо, що цього року організатори «Євробачення» змінили правила. Результати півфіналів Євробачення визначають винятково глядачі, тоді як у фіналі конкурсу голосують ще й національні журі. Цього року українські глядачі зможуть голосувати за своїх фаворитів у першому півфіналі, 7 травня.

РЕКЛАМА

Україну на конкурсі представлять alyona alyona & Jerry Heil. За прогнозами букмекерів вони мають великі шанси на перемогу.

РЕКЛАМА

55

Читайте нас у Facebook