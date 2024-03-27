В росії почали процедуру визнання Алли Пугачової «іноагентом»: що відомо

Влада рф продовжує визнавати всіх, хто не підтримує російського диктатора путіна і розпочате ним «ес-ве-о» ворогами, тобто, агентами ворожих країн (іноагентами) — по прикладу гумориста Максима Галкіна.

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Зокрема, йдеться про відому співачку Аллу Пугачову, пишуть Telegram-канали з посиланням на пропагандистське видання RT.

Про те, що Аллу Борисівну можуть визнати іноземним агентом на території російської федерації, чутки ходили давно. Але «громадські діячі» визнавали, що підстав для цього майже немає. Той факт, що вона проживає на одній території з Максимом Галкіним, не до кінця розкриває її політичну позицію — це визнають навіть пропагандисти.

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В той же час давній ворог співачки, голова федерального проєкту з безпеки і боротьби з корупцією (ФПБК) віталій бородін стверджує, що генпрокуратура рф вже направила звернення до мін'юсту країни-агресора, і розвитку ситуації може бути дуже скоро.

Звісно, заяву бородіна можна зрозуміти: як же можна терпіти те, що співачка не бажає прославляти кремлівського диктатора путіна, і навіть веселиться під українські народні пісні? Явно — непорядок.

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В той же час можна припустити, що Алла Борисівна лише зрадіє такому «званню», якщо все ж його отримає. Справа в тому, що артистка ще у вересні 2022 року сама зверталася до мін'юсту рф з проханням визнати її «іноагенткою».

«Прошу зарахувати мене до лав „іноагентів“ моєї улюбленої країни. Бо я солідарна зі своїм чоловіком — чесною, порядною і щирою людиною, справжнім і непідкупним патріотом Росії, який бажає батьківщині процвітання, мирного життя, свободи слова і припинення загибелі наших хлопців за ілюзорні цілі, що роблять нашу країну ізгоєм та обтяжують життя наших громадян», — написала тоді Пугачова у соціальній мережі.

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Чим загрожує таке «звання» співачці? Приклад її чоловіка Максима Галкіна показує, що абсолютно нічим. Маючи крім російського ще й громадянство ЄС, вона може вільно подорожувати світом, селитися в будь-якому місті і вести спосіб життя сучасної людини. А ось «влада» рф напевне лише програє від такого безглуздого вчинку.

Як писали «ФАКТИ», російська співачка Алла Пугачова, яка нещодавно довела росіян до істерики своїм танцем під «Два дубки», публічно підтримала Україну та висловила підтримку співачці Наталі Могилевській. 12 березня у Кривому Розі у неї був запланований концерт. Ввечері рф завдала по місту ракетного удару. У цей момент Наталя з командою перебувала в укритті та вела звідти пряму трансляцію в Instagram. Тоді Могилевська розповідала, що в місті чутно потужні вибухи.

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