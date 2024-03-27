Алан Бадоєв обурився тим, що його документальну стрічку не включили в номінацію національної кінопремії

Національна кінопремія «Золота Дзига» оголосила довгий список номінантів, які претендують на перемогу. Серед них не виявилося документальної стрічки Алана Бадоєва «Довга доба», яка розповідає про перші дні війни за допомогою відео, знятим українцями на мобільні телефони.

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За словами режисера, його заявку відхилили через те, що фільм не підпадає під правила. Організатори в листі пояснили, що «Довга доба» не мала комерційного прокату, та не була представлена на міжнародних кінофестивалях. Алан Бадоєв вважає таке рішення несправедливим та закликав змінити правила та критерії відбору заявок.

«Я хочу запитати раду фестивалю „Золота Дзиґа“, чи один і той самий рік у нас всіх за вікном? Бо мені здається, що я живу третій рік в країні, де йде повномасштабна війна, де люди максимально заохочують спільноту до благодійності, до визначення важливості соціальної місії, спрямовуючи усі процеси на допомогу нашим захисникам… За ці роки змінюються усі галузі, щоб бути актуальними та корисними сучасній Україні. Своє питання я адресую оргкомітету „Золотої Дзиґи“, тим, хто разом зі своєю країною має бути готовий до змін та руху вперед. Чи не вважаєте ви, що прийшов той самий момент доцільності менш формального підходу у відборі кінострічок та їхній відповідності духу часу, в якому ми живемо, і який набагато гнучкіший, аніж здається на перший погляд», — пише Алан Бадоєв.

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Він додав, що «Довга доба» вийшла в український прокат із благодійними показами, на яких було зібрано два мільйони гривень на допомогу тяжкопораненим військовим. Також «Довгу добу» транслювали у штаб-квартирі НАТО, після чого картина вийшла в міжнародний прокат. Окрім того, документальний фільм став переможцем фестивалю Cinema For Victory.

Бадоєв підкреслив, що його допис не є хайпом чи бажанням потрапити списку.

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Раніше Алан Бадоєв розповів про свої страхи під час війни та відповів на запитання, чи готовий піти на фронт.

Нагадаємо, документальна стрічка «20 днів у Маріуполі» Мстислава Чернова здобула премію «Оскар» та низку міжнародних нагород.

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Фото: інстаграм Алана Бадоєва

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