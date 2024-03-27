«Ми переможемо»: сестра зрадниці Корольової публічно підтримала Україну

На відміну від зрадниці Наташі Корольової її старша сестра — популярна в 90-ті співачка Руся підтримує Україну в боротьбі з російським агресором. Ірина Осауленко (справжнє ім’я артистки), яка вже давно мешкає в США, публічно підтримала свою країну та емоційно звернулася до співвітчизників. На відео, яке з’явилося в мережі, Руся з українським прапором в руках висловила впевненість, що ми обов’язково переможемо.

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«Я хочу сказати, що після 24 лютого у нас все змінилося. Хоч я вже 30 років живу в Америці, але ми на телефонах, ми дивимося новини вдома. Бо в мене вдома моя тітка, мої брати і їхні сини. В нас серце обливається кров’ю. Слава Україні! Ми переможемо! Слава ЗСУ!» — сказала Руся.

Тим часом киянка Наташа Корольова разом з її чоловіком-стриптизером Тарзаном не засудили повномасштабне вторгнення в Україну. Зрадниця живе й виступає в росії, підтримуючи кремлівський режим. Нещодавно в Казахстані скасували виступ Тарзана через його позицію.

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Фото: instagram.com/irinaossaoulenko

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