Наразі черга чоловіків плакати: Шакіра заявила про готовність залишитися самотньою заради кар’єри

Незважаючи на те, що Шакіра час від часу згадує чоловіка-зрадника Жерара Піке, зараз вона значною мірою зосередилася на власній персоні і музичній кар'єрів.

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Про це співачка заявила у свіжому випуску вечірнього шоу Джиммі Феллона.

Більше того, виконавиця хіта Waka Waka зізналася, що навіть готова прийняти свою самотність і бути вільною заради кар'єри.

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Також вона розповіла, що колишній чоловік тягнув її вниз протягом усього періоду їхніх стосунків. Саме через нього вона надовго залишила музику, поставивши у пріоритет сім'ю і давши цим Жерару можливість продовжити спортивну кар'єру. Тепер, коли вона повністю вільна, можна зайнятися і своєю роботою.

«Я писала пісні „тут і там“, але мені було дуже складно зібрати всю роботу докупи. То у мене був чоловік. То я жила без нього. Так, чоловік мене тягнув униз. Тепер я вільна. Тепер справді можу працювати», — такими словам Шакіра пояснила причину, через яку стільки років не радувала шанувальників новими музичними хітами.

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Без краплі драми у розмові з ведучим теж не обійшлося: Шакіра згадала, що «збирала з підлоги шматочки себе», намагаючись відійти від зради та розставання, а музика стала сполучною ланкою. «Але жінки більше не плачуть. Тепер черга чоловіків», — натхненно завершила вона.

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Інтерв'ю і великий концертний тур по США та низці інших країн присвячений виходу першого за сім років музичного альбому співачки. Зрозуміло, що на творчість співачки вплинули пережиті зради, важкий розрив і відродження артистки після всіх труднощів, що випали на її долю за той час, поки екскоханий розважався з новою обраницею.

Нагадаємо, що пара розлучилася майже два роки тому.

Фото — скріншот

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