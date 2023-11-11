«Я не можу щодня виходити на вулицю»: Піке вперше прокоментував розлучення з Шакірою

Минуло понад рік відтоді, як Шакіра і Жерар Піке підтвердили своє розставання, але ця глава їхнього життя ще далеко не забута. Колишній футболіст зберігав мовчання, а співачка висловлювала свої почуття через музику. Проте з часом іспанець став більш відкритим і почав ділитися подробицями власної версії цієї історії.

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У інтерв'ю колишній гравець «Барселони» розповів, як він пережив скандал, що виник після розриву з колумбійкою. Піке взяв участь у програмі «El Món», де обговорив різні теми, в тому числі свій відхід від футболу та розлучення з Шакірою.

«Протягом мого 2022 року, це був, мабуть, рік, коли сталося найбільше подій, починаючи з мого розставання, мого виходу на пенсію… Все сталося», — сказав він під час розмови з ведучим Жорді Басте.

Колишній футболіст зазначив, що на тлі медіашторму навколо його розриву зі співачкою, він вирішив не звертати уваги на пресу.

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«Якби я надавав значення всьому, що про мене говорили, я б зачинився у своїй квартирі або вистрибнув з шостого поверху, — сказав Піке. - Єдиний спосіб пережити все це — не надавати значення нічому. Я не можу щодня виходити на вулицю, щоб заперечувати те, що не є реальністю. Я не хочу говорити на цю тему, і не буду, але з усього, що сталося, люди не знають навіть 10%. Я не хочу, тому що це особисте».

За словами Піке, він розуміє, що «це частина цирку і шоу», коли люди мають думки про його життя, не знаючи про нього нічого.

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«Те, що вони говорять, нічого не змінює в моєму житті, це не важливо. Це насправді допомагає мені; в останні роки моєї кар'єри я жив так, і це було досить добре для мене», — запевнив він.

Піке пояснив причини своєї стриманої позиції після розриву з Шакірою.

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«Люди зобов'язані, особливо ті з нас, хто є батьками, намагатися захистити своїх дітей», — сказав він, підкресливши, що його пріоритетом є блаполуччя його синів Мілана і Саші.

Нещодавно попзірка Шакіра, яка продовжує провокувати чутки про своїх нових коханців, розповіла в інтерв'ю, як на неї вплинуло розлучення та які якості вона відкрила у собі після скандальної історії з батьком своїх дітей, футболістом Жераром Піке.

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