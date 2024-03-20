«Я все ще виганяю деяких демонів»: Шакіра зізналась, що досі думає про футболіста Піке

Шакіра відверто розповіла про все, від чого вона відмовилася за 12 років стосунків з іспанським футболістом Жераром Піке, з яким вона розлучилася у 2022 році.

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«На довгий час я призупинила свою кар'єру, щоб бути поруч з Жераром, щоб він міг грати у футбол, — зізналася Шакіра в інтерв'ю виданню The Sunday Times. - Заради кохання довелося багато чим пожертвувати».

Її пріоритетом були дім, сім'я.

«Я вірила у те, що, поки смерть не розлучить нас… Я вірила в цю мрію, і я мала цю мрію для себе, для моїх дітей», — зізнається Шакіра.

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Батьки Шакіри живуть разом у любові вже 50 років.

«Мої батьки разом, я не знаю, 50 років, і вони кохають одне одного, як у перший день, любов'ю, яка є унікальною і неповторною. І це завжди було моїм прикладом. Це те, чого я хотіла для себе та своїх дітей, але цього не сталося. Якщо життя дає вам лимони, ви повинні зробити лимонад», — каже співачка.

Вже півтора року, як пара не разом, але Шакіра повністю не відійшла.

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«Я все ще перебуваю в періоді роздумів. Все ще виганяю деяких демонів. Це останнє, що в мене залишилося».

Шакіра та Жерар Піке познайомилися у 2010 році на зйомках кліпу співачки Waka Waka. Вони оголосили про свої стосунки у травні 2011 року. У 2013 році у них народився син Мілан, а у 2015 році — Саша.

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«Я думаю, що ніщо не може компенсувати біль від руйнування сім'ї, — сказала вона в інтерв'ю виданню минулого року. — Звичайно, я маю продовжувати працювати заради своїх дітей; це моя найбільша мотивація. Але моєю найбільшою мрією, більшою, ніж колекціонування платинових альбомів і „Ґреммі“, було виховувати синів разом з їхнім батьком. Долати перешкоди й старіти разом. Я знаю, що тепер я цього не отримаю».

Як раніше писали «ФАКТИ», колишній гравець «Барселони» в інтерв'ю розповів, як він пережив скандал, що виник після розриву з Шакірою.

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