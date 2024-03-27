Не знатимете, куди бараболю дівати: як виростити на дачі величезний врожай

Врожайність картоплі залежить не тільки від успішної боротьби з колорадським жуком, а і від низки інших чинників: ґрунту, способу посадки, сорту, технологій вирощування, підживлення, ефективної боротьби зі шкідниками та хворобами тощо.

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Про те, на що варто звертати увагу городникам, які вирощують цю культуру, розповідає ТСН.UA.

Перший з чинників — час посадки. Відповідь на запитання коли саме потрібно це робити, залежить від сорту та погодних умов. Якщо температура повітря підіймається вище 10 С, а ґрунт прогрівся, картоплю можна садити. Найчастіше картоплю починають висаджувати з другої половини квітня до травня. Землю заздалегідь потрібно перекопати, внести органічні добрива — гній, торф, тирсу, компост, пісок, попіл.

Перед посадкою потрібно:

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Перебрати та видалити гнилі, підморожені, заражені хворобами, м'які бульби. Краще брати середню картоплю.

Бажано бульби прогріти в духовці або на сонці.

Проростити до появи паростків.

Продезінфікувати від хвороб. Для знезараження рекомендується приготувати такий розчин: в 10 літрах води розчинити 1 г марганцівки та мідний купорос об'ємом з сірникову коробку. Залити цим розчином картоплю на пів години, потім висушити.

Як саджати:

Якщо грунт піщаний — посадка під траншею. На відстані 1 метр одна від одної викопуютьсятраншеї глибиною 30 см. Траншея викладається шаром сіна 15 см та присипається гноєм та попелом. Бажано, щоб траншея була вирита восени. Навесні в неї викладається бульба, яка присипається ґрунтом. Використання траншеї рятує картоплю від заморозків, утримує вологу.

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Ділянку під лунки також бажано підготувати восени — внести добрива, промульчувати ґрунт. Навесні викопати лунки на відстані 80 см, глибиною 8−10 см. Пророщені бульби помістити в лунку паростками вгору. Бажано зверху удобрити компостом та попілом.

Як поливати та підживлювати картоплю:

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Культура вибаглива до поливу — не любить як надлишок, так і нестачу вологи. Одразу після посадки картоплю не рекомендується поливати протягом 2 тижнів. Надалі, у спеку, поливати раз на тиждень.

Поливи поєднують з підживленням. Підгодовувати картоплю можна, наприклад, пташиним послідом. Останній поміщають у ємність, заливають водою і залишають перебродити на кілька днів. Готову суміш розбавляють водою у співвідношенні 1 до 10 і використовують для підживлення.

Підгодовуючи картоплю добривами, треба враховувати співвідношення мікроелементів, що є в їхньому складі. Комплекси, що містять збільшену кількість азоту і калію, впливають на розмір картоплин, але не збільшують їхню кількість, а бор і магній в складі добрива прискорюють і час формування картоплі, і впливають на її розмір.

Підгортання картоплі:

Картоплю потрібно підгорнути двічі. Перше підгортання проводиться після посадки, коли стебла картоплі досягнуть висоти 20 см. Через 10 днів потрібно провести повторне підгортання. Не можна підгортати картоплю в суху погоду.

Як боротися з фітофторою та колорадським жуком без хімії:

Зазвичай фітофтора нападає на картоплю після 10 серпня, коли рання картопля вже зібрана. Тому, щоб уберегтися від фітофтори, саджайте ранні сорти картоплі. Ще одна порада, оскільки фітофтора вражає плоди картоплі з листя та через дощі, потрібно скошувати бадилля за 2 тижні до викопування.

Колорадський жук виходить із землі в останніх числах травня та їсть у цей час ніжні листочки. Якщо картоплю висадити у 20-х числах квітня, листки до цього часу перетворяться на кущі, які будуть не до вподоби жукам. Можна час від часу проходити по міжряддях та збирати шкідників.

Лайфхаки для вирощування рекордних врожаїв картоплі:

Поперечний надріз, що підходить для великих бульб (вони надрізають перпендикулярно вісі), та кільцевий надріз для меньших картоплин. Надрізи зазвичай підвищують врожайність картоплі на 12−15%.

Ламання стебелин — через 2−3 тижні після цвітіння картоплі стебла ламають на висоті 10−15 см від землі. Це дозволяє поживним речовинам не йти у великому обсязі на розвиток листя і бадилля, а живити кореневу систему.

Використання елітного насіннєвого матеріалу, оскільки домашні вирощувані сорти вироджуються.

Використання скошеної трави, бур'янів як мульчування зменшує випаровування вологи, привертає «увагу» дощових черв’яків, які розпушують грунт.

Корисні поради щодо вирощування цибулі читайте на нашому сайті.

Фото Pixabay

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