Вперше за два роки: росіяни вдарили по Харкову потужними авіабомбами (фото, відео)
Під час атаки по Харкову 27 березня росіяни вперше з 2022 року використали авіабомби — ймовірно, йдеться про дешевий аналог крилатої ракети УМПБ Д-30 СН, що виготовлений на базі ФАБ-250.
Про цп повідомив начальник Слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов.
«Маємо два прильоти. Перше влучання — по загальноосвітній школі, друге — прямо посеред житлових будинків… Авіацію для удару по житловим кварталам Харкова росіяни не використовували вже два роки. Ці два удари стали першими за цей час», — зазначив він за закликав містян реагувати на сигнали повітряної тривоги: «Мало хто реагує на них та ховається в укриття. Але я не втомлюся попереджати — ворог використає і це. Нині застосовує важче озброєння по місту. Тому закликаю — бережіть своє життя та життя дітей і близьких. Зважайте на можливість повторних ударів».
Керівник Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков зазначив, що на даний час відомо про одного загиблого чоловіка та 16 поранених, у тому числі 4 дітях. Наймолодшій постраждалій дитині 3 місяці.
За попередніми даними, пуск був здійснений з літака, що знаходився на території бєлгородської області рф. Пошкоджено близько 10 цивільніх та адміністративних будівель, у тому числі школа та дитячий садочок.
На варварський обстріл міста відреагував президент Володимир Зеленський, який назвав зміцнення української ППО та прискорення надання ЗСУ літаків F-16 життєво важливими завданнями.
Нагадаємо, що сьогодні ворог вдарив по Миколаєву «Іскандером» — повідомлялося про шістьох поранених.
Фото зі сторінки Сергій Болвінова230
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