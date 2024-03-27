Росіяни вдарили по житловим будинкам Харкова: є жертви та поранені

У середу, 27 березня, загарбники вдарили балістикою по Миколаєву, а згодом під ударом опинився й Харків.

У Повітряних Силах попереджали про пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією на Донеччині та Харківщині. А невдовзі влада Харківщини повідомила про влучання. Чим саме був атакований обласний центр, наразі не відомо.

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«Окупанти завдали два удари по Шевченківському району Харкова. Типу озброєння встановлюється. Попередньо, є постраждалі. Пошкоджено цивільну житлову інфраструктуру. Дані оновлюються, служби оглядають місця влучань», — зазначив керівник обласної ОВА Олег Синєгубов.

А міський голова Ігор Терехов уточнив, що удару було завдано по житловому мікрорайону у багатоквартирні будинки: «Є загиблі та поранені. Це черговий акт кривавого терору проти українців».

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За його інформацією, наразі відомо про одного загиблого. Ще шестеро містян поранені, двоє — у важкому стані. Сильно пошкоджені пʼятиповерхові будинки, де жили люди. Також постраждав інститут невідкладної хірургії.

Згодом Синєгубов уточнив, що кількість постраждалих збільшилася щонайменше до 16. Серед поранених — чотири дитини. Цифри можуть ще змінюватися.

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За попередніми даними, по місту вперше вдалили керованими авіабомбами великого калібру.

У цей же час ПС ЗСУ попереджали про ракету Х-59 на Дніпро, але вона була збита у межах району.

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Нагадаємо, що масштабні обстріли Харкова минулої п'ятниці, 22 березня, призвели до фактичного знищення основних енергетичних об'єктів, за рахунок яких живилося місто.

Ілюстративне фото зі сторінки Харківської обласної прокуратури

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