38.93 / 39.46 42.16 / 42.88
Київ: +8
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Світ

«Я в захваті»: Сара Фергюсон, яка теж бореться з раком, звернулася до Кейт Міддлтон

10:09 29 березня 2024
Сара Фергюсон

Колишня невістка королеви Єлизавети II Сара Фергюсон, яка перемогла рак грудей у 2023 році, нещодавно звернулася до громадськості з черговою шокуючою заявою: у неї діагностували найагресивнішу форму раку шкіри. Сара оприлюднила свій діагноз, щоб підвищити обізнаність про важливість перевірки розміру, форми, кольору, текстури та зовнішнього вигляду нових родимок.

Кейт Міддлтон також розповіла про своє здоров'я кілька днів тому. Після операції, яку вона перенесла, королівські шанувальники сушили голову над тим, як почувається мама трьох дітей. Нарешті днями у відеозверненні дружина принца Вільяма заговорила відверто: «Тести після операції показали, що рак був. Тому моя медична команда порадила мені пройти профілактично хімієтерапію, і зараз я перебуваю на ранніх стадіях цього лікування».

Герцогиня Йоркська пояснила на своєму каналі в Instagram, що її думки зараз з принцесою Кейт. Вона з великою повагою ставиться до відеозвернення 42-річної жінки. «Як людина, яка сама боролася з раком в останні місяці, я в захваті від того, як вона публічно розповіла про свій діагноз. Знаю, що це принесе багато користі для підвищення обізнаності людей».

Сара Фергюсон також сподівається, що тепер Кейт отримає час і приватність, необхідні їй для спокійного зцілення. «Я знаю, що вона буде оточена любов'ю своєї сім'ї, і всі моляться за найкращий результат», — продовжила 64-річна жінка.

РЕКЛАМА

Сара Фергюсон — не перша публічна особа, яка знайшла слова похвали для принцеси Кейт. Король Чарльз III також нещодавно підкреслив, що дуже пишається своєю невісткою за те, що вона має сміливість говорити про свій діагноз. Принц Гаррі й герцогиня Меган також опублікували коротку заяву: «Ми бажаємо Кейт і її родині здоров'я та зцілення і сподіваємося, що вони зможуть зробити це приватно та в мирі».

Раніше стало відомо, що Кейт Міддлтон мала приватний обід з королем Чарльзом перед оприлюдненням новини про рак.

РЕКЛАМА

233

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Дракон

Тельцям — зміна місця роботи, а Левам — зміни в особистому житті: що обіцяють зорі та Анжела Перл на день Веселого Водяного Дракона

Олексій Потапенко

Що ви там говорили про розлучення? Потап показав, з ким проводить час за кордоном

Затримання зловмисників

Постачали український граніт для надгробків окупантів: на Житомирщині викрили горе-ділків

Влад Никитюк

«Брата знайшли під завалами будинку — він так і лежав у ванній, тримаючи в руках «тривожну валізку»: популярний актор про випробування під час великої війни

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту