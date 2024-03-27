«Я в захваті»: Сара Фергюсон, яка теж бореться з раком, звернулася до Кейт Міддлтон

Колишня невістка королеви Єлизавети II Сара Фергюсон, яка перемогла рак грудей у 2023 році, нещодавно звернулася до громадськості з черговою шокуючою заявою: у неї діагностували найагресивнішу форму раку шкіри. Сара оприлюднила свій діагноз, щоб підвищити обізнаність про важливість перевірки розміру, форми, кольору, текстури та зовнішнього вигляду нових родимок.

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Кейт Міддлтон також розповіла про своє здоров'я кілька днів тому. Після операції, яку вона перенесла, королівські шанувальники сушили голову над тим, як почувається мама трьох дітей. Нарешті днями у відеозверненні дружина принца Вільяма заговорила відверто: «Тести після операції показали, що рак був. Тому моя медична команда порадила мені пройти профілактично хімієтерапію, і зараз я перебуваю на ранніх стадіях цього лікування».

Герцогиня Йоркська пояснила на своєму каналі в Instagram, що її думки зараз з принцесою Кейт. Вона з великою повагою ставиться до відеозвернення 42-річної жінки. «Як людина, яка сама боролася з раком в останні місяці, я в захваті від того, як вона публічно розповіла про свій діагноз. Знаю, що це принесе багато користі для підвищення обізнаності людей».

Сара Фергюсон також сподівається, що тепер Кейт отримає час і приватність, необхідні їй для спокійного зцілення. «Я знаю, що вона буде оточена любов'ю своєї сім'ї, і всі моляться за найкращий результат», — продовжила 64-річна жінка.

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Сара Фергюсон — не перша публічна особа, яка знайшла слова похвали для принцеси Кейт. Король Чарльз III також нещодавно підкреслив, що дуже пишається своєю невісткою за те, що вона має сміливість говорити про свій діагноз. Принц Гаррі й герцогиня Меган також опублікували коротку заяву: «Ми бажаємо Кейт і її родині здоров'я та зцілення і сподіваємося, що вони зможуть зробити це приватно та в мирі».

Раніше стало відомо, що Кейт Міддлтон мала приватний обід з королем Чарльзом перед оприлюдненням новини про рак.

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