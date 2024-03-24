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Суспільство та люди

І не забудьте закордонний паспорт: які особисті дані необхідно оновити у ТЦК

18:09 24 березня 2024
Військовий квиток

В Україні все ще триває робота над підготовкою до другого читання нового мобілізаційного закону — після його затвердження військовозобов'язаним обов'язково доведеться оновлювати свої дані в ТЦК.

Юристка Тетяна Козян пояснила, які дані підлягають оновленню у Територіальних центрах комплектації, пишеzn.ua.

  • прізвище, ім'я та по батькові військовозобов'язаного;
  • дата та місце народження, стать;
  • місце проживання та перебування;
  • відомості про батьків, опікунів, усиновителів, піклувальників;
  • відомості про сімейний стан;
  • реквізити паспортів (як внутрішнього, так і паспорта для виїзду за кордон, якщо він є);
  • інформація про громадянство;
  • інформація про документи, що підтверджують смерть особи або те, що вона зникла безвісти;
  • дані про визнання людини недієздатною або, навпаки, відновлення дієздатності;
  • відомості про зайнятість (це стосується посади, місця роботи, коду підприємства);
  • РНОКПП;
  • відцифрований образ особи військовозобов'язаного;
  • дані про виїзд за межі України та повернення на її територію;
  • дані щодо освіти та спеціальності;
  • відомості, які стосуються стану здоров'я та впливають на визнання особи придатною або непридатною до служби (це стосується встановлення групи інвалідності або її зміни);
  • відомості про притягнення до кримінальної відповідальності (наприклад, може йтися про підозру у скоєнні злочину) та відомості про розгляд справи судом (у тому числі вирок, який набрав законної сили);
  • інформація про наявність чи відсутність судимості;
  • унікальний номер запису в ЄДР, якщо є;
  • відомості про право на відстрочку військової служби під час мобілізації.

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Під час мобілізації під час дії військового стану військовий облік здійснюється:

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  • за місцем проживання;
  • за місцем роботи;
  • за місцем вищої та передвищої освіти;
  • у дипломатичних установах України за кордоном.

За словами юристки, якщо військовозобов'язаний змінив місце проживання або у нього змінилися інші персональні дані, слід у 7-денний термін повідомити про це ТЦК.

А для того, щоб стати на військовий облік, необхідно надати такі документи:

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  • паспорт громадянина України;
  • військово-обліковий документ; ідентифікаційний код;
  • свідоцтво про народження;
  • документи про сімейний стан;
  • сертифікати про спеціальні знання чи навички.

Військовообов'язані після прибуття нове місце проживання зобов'язані у семиденний термін стати на військовий облік і раніше як за дні до відбуття з місця проживання знятися із зазначеного обліку.

Раніше народний депутат України, член комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Вениславський заявляв, що до мобілізаційного проекту закону не планується вносити зміни щодо зниження призовного віку в Україні нижче 25 років.

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Фото з відкритих джерел

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