І не забудьте закордонний паспорт: які особисті дані необхідно оновити у ТЦК

В Україні все ще триває робота над підготовкою до другого читання нового мобілізаційного закону — після його затвердження військовозобов'язаним обов'язково доведеться оновлювати свої дані в ТЦК.

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Юристка Тетяна Козян пояснила, які дані підлягають оновленню у Територіальних центрах комплектації, пишеzn.ua.

прізвище, ім'я та по батькові військовозобов'язаного;

дата та місце народження, стать;

місце проживання та перебування;

відомості про батьків, опікунів, усиновителів, піклувальників;

відомості про сімейний стан;

реквізити паспортів (як внутрішнього, так і паспорта для виїзду за кордон, якщо він є);

інформація про громадянство;

інформація про документи, що підтверджують смерть особи або те, що вона зникла безвісти;

дані про визнання людини недієздатною або, навпаки, відновлення дієздатності;

відомості про зайнятість (це стосується посади, місця роботи, коду підприємства);

РНОКПП;

відцифрований образ особи військовозобов'язаного;

дані про виїзд за межі України та повернення на її територію;

дані щодо освіти та спеціальності;

відомості, які стосуються стану здоров'я та впливають на визнання особи придатною або непридатною до служби (це стосується встановлення групи інвалідності або її зміни);

відомості про притягнення до кримінальної відповідальності (наприклад, може йтися про підозру у скоєнні злочину) та відомості про розгляд справи судом (у тому числі вирок, який набрав законної сили);

інформація про наявність чи відсутність судимості;

унікальний номер запису в ЄДР, якщо є;

відомості про право на відстрочку військової служби під час мобілізації.

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Під час мобілізації під час дії військового стану військовий облік здійснюється:

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за місцем проживання;

за місцем роботи;

за місцем вищої та передвищої освіти;

у дипломатичних установах України за кордоном.

За словами юристки, якщо військовозобов'язаний змінив місце проживання або у нього змінилися інші персональні дані, слід у 7-денний термін повідомити про це ТЦК.

А для того, щоб стати на військовий облік, необхідно надати такі документи:

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паспорт громадянина України;

військово-обліковий документ; ідентифікаційний код;

свідоцтво про народження;

документи про сімейний стан;

сертифікати про спеціальні знання чи навички.

Військовообов'язані після прибуття нове місце проживання зобов'язані у семиденний термін стати на військовий облік і раніше як за дні до відбуття з місця проживання знятися із зазначеного обліку.

Раніше народний депутат України, член комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Вениславський заявляв, що до мобілізаційного проекту закону не планується вносити зміни щодо зниження призовного віку в Україні нижче 25 років.

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Фото з відкритих джерел

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