І не забудьте закордонний паспорт: які особисті дані необхідно оновити у ТЦК
В Україні все ще триває робота над підготовкою до другого читання нового мобілізаційного закону — після його затвердження військовозобов'язаним обов'язково доведеться оновлювати свої дані в ТЦК.
Юристка Тетяна Козян пояснила, які дані підлягають оновленню у Територіальних центрах комплектації, пишеzn.ua.
- прізвище, ім'я та по батькові військовозобов'язаного;
- дата та місце народження, стать;
- місце проживання та перебування;
- відомості про батьків, опікунів, усиновителів, піклувальників;
- відомості про сімейний стан;
- реквізити паспортів (як внутрішнього, так і паспорта для виїзду за кордон, якщо він є);
- інформація про громадянство;
- інформація про документи, що підтверджують смерть особи або те, що вона зникла безвісти;
- дані про визнання людини недієздатною або, навпаки, відновлення дієздатності;
- відомості про зайнятість (це стосується посади, місця роботи, коду підприємства);
- РНОКПП;
- відцифрований образ особи військовозобов'язаного;
- дані про виїзд за межі України та повернення на її територію;
- дані щодо освіти та спеціальності;
- відомості, які стосуються стану здоров'я та впливають на визнання особи придатною або непридатною до служби (це стосується встановлення групи інвалідності або її зміни);
- відомості про притягнення до кримінальної відповідальності (наприклад, може йтися про підозру у скоєнні злочину) та відомості про розгляд справи судом (у тому числі вирок, який набрав законної сили);
- інформація про наявність чи відсутність судимості;
- унікальний номер запису в ЄДР, якщо є;
- відомості про право на відстрочку військової служби під час мобілізації.
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Під час мобілізації під час дії військового стану військовий облік здійснюється:
- за місцем проживання;
- за місцем роботи;
- за місцем вищої та передвищої освіти;
- у дипломатичних установах України за кордоном.
За словами юристки, якщо військовозобов'язаний змінив місце проживання або у нього змінилися інші персональні дані, слід у 7-денний термін повідомити про це ТЦК.
А для того, щоб стати на військовий облік, необхідно надати такі документи:
- паспорт громадянина України;
- військово-обліковий документ; ідентифікаційний код;
- свідоцтво про народження;
- документи про сімейний стан;
- сертифікати про спеціальні знання чи навички.
Військовообов'язані після прибуття нове місце проживання зобов'язані у семиденний термін стати на військовий облік і раніше як за дні до відбуття з місця проживання знятися із зазначеного обліку.
Раніше народний депутат України, член комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Вениславський заявляв, що до мобілізаційного проекту закону не планується вносити зміни щодо зниження призовного віку в Україні нижче 25 років.
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Фото з відкритих джерел225
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