«Є кілька варіантів»: Буданов розповів, чому фсб, знаючи про підготовку теракту в «Крокусі», не запобігла йому
В росії, де 22 березня у торговому центрі «Крокус Сіті хол» під москвою стався теракт, знали про те, що щось може статися на її території, як мінімум, з 15 лютого.
Як повідомляють в ГУР МО України, про це заявив очільник військової розвідки генерал-лейтенант Кирило Буданов.
«Як мінімум, 15 лютого 2024 року рф знала про підготовку. Я вам більше скажу, ця інформація пройшла через розвідуправління угруповання в Сирії. От звідти вона пішла на москву. І нехай не розповідають казки, що це дивним чином все матеріалізувалось нізвідки», ― сказав Кирило Буданов на Третьому міжнародному форумі зі стратегічних комунікацій.
За його словами, росія знала, звідки прийдуть бойові групи, через які дві країни вони переміщувались на територію держави-агресора, але не запобігла цьому.
«Для чого вони допустили, щоб це сталося ― є кілька варіантів. Перше ― це, як у них прийнято, боротьба „веж“, аби зараз зняти кілька високопосадовців. Інший варіант ― вони насправді недооцінили масштабів того, що станеться. Думали, що це буде більш локально, і хотіли звинуватити в усьому Україну», ― зазначив начальник ГУР МО України.
Кирило Буданов звернув увагу на те, що у кремлі уже тричі змінювали версії того, що сталося, аби хоч якось приплести до теракту так званий «український слід».
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«З'явились пояснення патрушева і бортнікова, який там звинуватив мене особисто і що це все взагалі зробила Україна. Це є нісенітницею. До речі, якщо ми торкнулись цього болючого питання, хоч це й ворог, але я не схвалюю в принципі терористичні акти проти цивільних людей», ― заявив Кирило Буданов та додав, що росія сама посіяла хаос і самовпевнено вважала, ніби зможе його контролювати.
«Є такий сталий вираз, навіть істина. Вона в середовищі спеціальних служб завжди функціонує: усі намагаються створити контрольований хаос. Абсолютно всі більш-менш серйозні організації пробували в різний час це робити. І аксіома в тому, що жодна з них не змогла його зробити контрольованим. Те саме сталось і тут», ― підсумував начальник ГУР МО України.
В російському Центрі медицини катастроф повідомляли, що, за останіми даними, відомо про 139 загиблих на 360 постраждалих.
Нагадаємо, що Адам Дольник, чеський експерт з питань безпеки, зазначав, що росіянам, які заявляли про «український слід» без надання доказів, не завадить використовувати це на міжнародній арені проти нашої країни та Заходу.
Фото ГУР МО306
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