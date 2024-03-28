Експерт назвав суперфуд, який має бути в нашому меню щодня

Ягодоподібні плоди шипшини є чемпіонами за вмістом вітаміну С, і вони є дуже доступними, оскільки можна самому назбирати або придбати в аптеці чи в бабусь на ринку. Вітамін С — це одна з основних органічних речовин, яка необхідна нам для нормального функціювання організму, пояснює фітнес-тренер та консультант з харчування Юрій Попко. При недостатній кількості вітаміну С в організмі можна спостерігати крихкість судин (судинну сітку), кровотечі з носа. Часті застуди, млявість, втома — це також ознаки браку вітаміну С.

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«Вітамін С допомагає засвоюванню заліза, бореться з вільними радикалами, які старять шкіру й викликають запальні процеси в організмі та можуть провокувати рак, — зазначає Юрій Попко. — Вітамін С необхідний для синтезу колагену та багато чого іншого. Також шипшина містить каротиноїди, лікопен (потужний протираковий антиоксидант, який надходить в організм людини тільки з їжею) та інші протизапальні речовини. Каротиноїди — це природні органічні пігменти, синтезовані бактеріями, грибами, водоростями. Ці пігменти надають рослинам, овочам і фруктам яскраво-жовтого, червоного й помаранчевого кольору. Вони грають важливу роль в організмі людини. Створюють оборонну систему від вільних радикалів, надлишок яких прискорює процеси старіння. 100 г свіжої шипшини містить 650 мг вітаміну С, а у висушених 100 г — 1200 мг.

Запарювати шипшину слід окропом, і таким чином у склянці напою ми отримаємо від 500 до 1500 мг вітаміну С, це за умови, якщо ви ягоди правильно висушили.

У більшості з нас є недостача вітаміну С, бо він не синтезується в нашому організмі й це є водорозчинний вітамін, який виводиться з сечею".

Якщо купуєте шипшину в аптеці, то дивіться на дату, щоб був свіжий збір, несвіжа або неправильно висушена ягода темніє, також може бути крихкою.

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«Для приготування напою з шипшини слід взяти 50 г сухих ягід на 1 л води, — радить консультант з харчування. — Перед змішуванням ягоди слід подрібнити ножем, і запарювати слід у скляній посудині (банці) або в термосі з закритою кришечкою. Настоювати рекомендується від 5 до 8 годин, тобто краще з вечора на ранок. Оптимально на день випивати склянку відвару шипшини, щоб покрити добову норму вітаміну С. Якщо у вас є симптоми залізодефіциту, то практично завжди це пов'язано з недостачею в організмі вітаміну С. Тому замість компотів, соків, краще споживати відвар з шипшини, максимум вітаміну С, смачно, доступно й відсутній природний цукор та зайві калорії».

Раніше Юрій Попко озповів, як легко перейти до схуднення, при цьому не ламаючи свої звички.

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