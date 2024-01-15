Обов’язково їжте ці продукти: як оздоровити підшлункову

Існують продукти, які позитивно впливають на підшлункову. Й у першу чергу слід знати про те, що саме дефіцит білка в раціоні негативно впливає на вироблення ферментів цією залозою, ділиться фітнес-тренер Юрій Попко:

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«Усі ферменти складаються з амінокислот. Якщо рівень білка в організмі нижче значення 73 (можна зробити аналіз на вміст білка в організмі), це означає, що організму буде бракувати амінокислот для синтезу ферментів підшлункової. Перше, що ми робимо, — мінімізуємо споживання продуктів, які викликають запалення підшлункової, друге — в лабораторних умовах визначаємо рівень білка в організмі. Також додаємо в раціон якісні білкові продукти: рибу, м'ясо, птицю, яйця, сир, а також гречку й бобові — це два рослинні джерела білка, він там присутній, хоча більшою мірою — вуглеводи. Якщо ж ви погано сприймаєте курячі яйця, спробуйте перепелині та гусячі, вони менш алергенні. Норма білка для людини, яка просто утримує вагу, — 0,8 г на 1 кг маси тіла, якщо ж ви худнете та активно тренуєтесь, то 1,5 г на кіло актуальної ваги».

А ось жири, додає Попко, повністю з раціону вилучати не можна, але акцент робимо на корисні: горіхи, авокадо, морську рибу, оливкову та лляну олії, топлене масло ГХІ, кокосове, різноманітне насіння.

«Норма жиру на добу — 0,7−1 г на кіло. Рафіновані вуглеводи ми забираємо або мінімізуємо. Й залишаємо складні вуглеводи, такі як: крупи (гречка, кіноа, пшоно, бурий рис), тобто ті, які довго варяться, а не швидкого приготування крупи. Також сюди ж овочі, зелень, ягоди, фрукти в меншій кількості. Якщо підшлункова вже не в кращому стані, то краще овочі не споживати в сирому вигляді, а тушкуйте, варіть, готуйте на пару, запікайте, гриль, бланшуйте, тобто термічно оброблені, так організму буде простіше їх перетравлювати. Якщо мова йде про покращення роботи підшлункової залози, слід звертати увагу на роботу жовчного. Ці два органи — підшлункова й жовчний тісно взаємопов'язані», — розповів Юрій Попко.

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