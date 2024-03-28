Попри санкції, російські окупанти користуються Starlink: як це впливає на війну

Окремі розслідування, проведені західними ЗМІ, виявили, що російські війська можуть використовувати термінали Starlink в Україні. Видання CNN повідомило, що українські військові, які перебувають на передовій, дедалі частіше спостерігають, як російські солдати використовують пристрої Starlink, попри санкції США, що забороняють рф користуватися ними, йдеться у звіті Інституту вивчення війни.

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Збільшення кількості випадків використання військами рф Starlink підтверджується заявами російських краудфандерів про те, що вони успішно придбали технологію Starlink у третіх країнах. Українські солдати також розповіли CNN, що за останні кілька місяців швидкість зв'язку Starlink знизилася, а проблеми зі з'єднанням почастішали.

У лютому ISW вже звертала увагу на заяви про те, що російські війська використовують Starlink в окупованій Україні. Тепер агентство Bloomberg повідомило, що його власне розслідування виявило: існують численні приклади того, як невідомі особи незаконно продають комплекти Starlink на чорному ринку.

Анонімний трейдер повідомив, що нещодавні урядові репресії в Казахстані проти нелегальних терміналів Starlink ледве зменшили нелегальне використання Starlink. Bloomberg зазначає, що оператор Starlink, компанія SpaceX, повинна бути в змозі перешкодити росії використовувати Starlink в окупованій Україні, оскільки SpaceX має можливість ідентифікувати кожен свій передавач.

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