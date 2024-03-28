Як вибрати смачну та якісну курагу: скористайтеся цими порадами

Курага не тільки надзвичайно смачна, але й дуже корисна. Вона містить вітамін А, який має омолоджуючу дію на шкіру. Вона також має бути в раціоні людей, які борються з болями в кістках, наприклад, від тривалого перебування в одному положенні. Вона також є ідеальним доповненням до десертів, вівсянки, тістечок або інших закусок. Однак варто прагнути до більш здорової версії кураги, а та, яку ми обираємо найчастіше, на жаль, такою не є. Екоактивістка з Польщі Сильвія Майчер розповіла виданню Hello zdrowie, на що слід звернути увагу.

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«А ви знали, що темні абрикоси не містять сульфурів? Тільки такі можуть бути сертифіковані як органічна їжа. В помаранчеві додають діоксид сірки, щоб надати їм інтенсивного кольору», — пояснює вона.

Як пояснює Майчер, виробники використовують діоксид сірки у своїх продуктах, щоб вони не втрачали колір, довше залишалися м'якими та мали довший термін придатності. Тож на що слід звернути увагу, щоб зробити здоровий вибір? Екоактивістка пояснює, що найважливіший крок до здорового вибору — прочитати склад.

«Інформація про те, що фрукти сульфітовані, обов'язково має бути на упаковці, тож читайте склад!» — пояснює вона.

Також на упаковці сульфітованих абрикосів можна помітити таку інформацію, як E-220, консервант Е-220, діоксид сірки, вміст сульфатів.

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Тому такий продукт не відповідає нашим критеріям. А деякі виробники додатково підсолоджують абрикоси.

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«Це безглуздо, тому що вони і так досить солодкі. Навіть ¾ складу одного абрикоса — це цукор», — пояснює вона.

Абрикоси з додаванням діоксиду сірки також будуть дешевшими, ніж ті, що висушені природним шляхом.

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Сушені абрикоси з діоксидом сірки також не матимуть на етикетці інформації про те, що продукт є органічним. Причиною цього є те, що вони не підлягають сертифікації через наявність добавок, які при споживанні у великих кількостях негативно впливають на організм.

Діоксид сірки у великих дозах може негативно впливати на наше самопочуття, і особливо важливо не подавати продукти з ним дітям. Консервувати сухофрукти додатковим способом немає сенсу, адже сам процес сушіння є одним із способів продовження терміну зберігання продукту.

«Темні абрикоси мають зовсім інший смак, і якщо ви не куштували їх раніше — спробуйте. Сподіваюся, ви будете приємно здивовані», — підсумовує вона.

Нагадаємо про тонкощі підсмажування горіхів — надмірне нагрівання може надати горіхам неприємного смаку.

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