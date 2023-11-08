Корисні батончики: всього три інгредієнти
Корисні солодощі сьогодні — хіти продажів, але коштують вони недешево. А якщо вдуматися, то з горіхів і сухофруктів можна створити свої домашні ласощі — легко, швидко, і це обійдеться набагато дешевше.
І ще один плюс полягає в тому, що те, що робите самі, — натуральне, а в тому, що зроблено не вами, такої впевненості не можете бути. Адже щоби продукція довго зберігалася, як правило, в магазинні ласощі додаються консерванти.
Рецептом домашніх батончиків з кураги та горіхів поділилася відома кулінарка із Кривого Рогу Елла Іванова.
— Готувати такі батончики — задоволення, — каже Елла Іванова. — А їсти — насолода. Крім того, вони корисні. Горіхи можна брати будь-які — ті, які любите. А можна використати і мікс горіхів.
Домашні батончики
- 250 г кураги
- 35 г кокосової стружки
- 100 г горіхів
Усі інгредієнти подрібнити у блендері. Викласти масу на пергамент на деко не дуже тонким шаром, поділити на порційні цукерки (прямокутники).
Випікаємо при 100 градусах приблизно 20 хвилин.
Дати охолонути.
І смачного!
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Фото з альбому Елли Іванової93