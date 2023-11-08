Корисні батончики: всього три інгредієнти

Корисні солодощі сьогодні — хіти продажів, але коштують вони недешево. А якщо вдуматися, то з горіхів і сухофруктів можна створити свої домашні ласощі — легко, швидко, і це обійдеться набагато дешевше.

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І ще один плюс полягає в тому, що те, що робите самі, — натуральне, а в тому, що зроблено не вами, такої впевненості не можете бути. Адже щоби продукція довго зберігалася, як правило, в магазинні ласощі додаються консерванти.

Рецептом домашніх батончиків з кураги та горіхів поділилася відома кулінарка із Кривого Рогу Елла Іванова.

— Готувати такі батончики — задоволення, — каже Елла Іванова. — А їсти — насолода. Крім того, вони корисні. Горіхи можна брати будь-які — ті, які любите. А можна використати і мікс горіхів.

Домашні батончики РЕКЛАМА 250 г кураги

35 г кокосової стружки

100 г горіхів

Усі інгредієнти подрібнити у блендері. Викласти масу на пергамент на деко не дуже тонким шаром, поділити на порційні цукерки (прямокутники).

Випікаємо при 100 градусах приблизно 20 хвилин.

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Дати охолонути.

І смачного!

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Раніше «ФАКТИ» розповідали, як приготувати корисні та смачні цукати з айви. А відома кулінарка Ліза Глинська поділилася рецептом цукерок без цукру, глютену та тваринних жирів.

Фото з альбому Елли Іванової

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