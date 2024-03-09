Немає навіть у США: названо зброю, яка допомогла ЗСУ знищити винищувачі рф

Минулого місяця російські військово-повітряні сили зазнали безпрецедентних втрат у повітрі. За 12 днів, починаючи з 17 лютого, Військово-повітряні сили України, які керують українськими військовими літаками, а також наземними засобами протиповітряної оборони, заявили, що збили приголомшливу кількість російських військових літаків — 13. Незалежно підтвердити всі збиті літаки неможливо, і цілком можливо, що реальна кількість збитих літаків є дещо меншою — або навіть більшою, повідомляє видання The Telegraph. На 24-му місяці війни росіяни втратили щонайменше втричі більше літаків, ніж в середньому.

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Як зазначають автори статті, російські військово-повітряні сили організували 100 винищувачів-бомбардувальників Су-34 і стільки ж винищувачів повітряної переваги Су-35 у три вильоти, завантажили двомісні Су-34 авіабомбами з супутниковим наведенням, а одномісні Су-35 — протирадіолокаційними ракетами, і відправили їх для ураження українських позицій в Авдіївці та навколо неї. Загальна кількість вильотів росіян у розпал боїв за Авдіївку в середині лютого перевищувала сотню на день, що, ймовірно, відповідає кількості вильотів росіян у найгарячіші перші дні боїв два роки тому. Кожен літак був потенційною ціллю для українських наземних ракетних батарей.

«За інших рівних умов, більше повітряних цілей означає більше збитих літаків, — йдеться у статті. — Але підвищена інтенсивність російських польотів може бути не єдиним фактором лютневої серії збитих літаків. Для початку українці, схоже, взяли деякі компоненти своїх трьох ракетних батарей Patriot американського виробництва — найкращих батарей протиповітряної оборони — і організували їх у мобільні підрозділи. Пара чотирикутних пускових установок Patriot, підключених до радарів дальнього радіусу дії через радіозв'язок, могла влаштувати засідку на російські літаки на відстані 90 миль (144 кілометри)».

Видання вважає, що саме це дозволило українцям збити кілька російських винищувачів наприкінці минулого року. 23 лютого відбулося знищення російського літака А-50 над Азовським морем, за 120 миль (193 кілометри) від лінії фронту. Однак ця відстань завелика для Patriot. Натомість єдина ракетна система з такою дальністю, яку має Україна, це радянська С-200.

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Українські Військово-повітряні сили зняли з озброєння свої С-200 ще у 2013 році, але минулого року відновили деякі з них як ударні ракети класу «земля-земля». Цілком можливо — навіть ймовірно, наголошують автори публікації, — що ВПС знову використовують С-200 в їх первісній ролі ракет класу «земля-повітря».

Але які радари керують С-200? Оригінальні радянські радари випромінюють стільки енергії, що вони зазвичай видають майбутній запуск ракети — і дають пілотам час для ухилення. Однак є натяк на те, що українці знайшли більш витончений спосіб керувати своїми найпотужнішими ракетами.

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Ще в лютому 2023 року, за 10 місяців до того, як дружні до росії республіканці в Конгресі США припинили американську допомогу Україні, адміністрація президента Джо Байдена оголосила про пакет військової допомоги на суму 2,2 мільярда доларів, який включав загадковий пункт: «обладнання для інтеграції західних пускових установок, ракет і радарів з системами протиповітряної оборони України».

Аналітики розцінили це словоблуддя як натяк на IBCS — інтегровану систему бойового управління армії США, створену компанією Northrop Grumman. IBCS — це не радар і не ракета.

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«Ні, це набір процесорів, радіоканалів і алгоритмів, які дозволяють практично будь-якому радару ППО і практично будь-якій ракеті ППО працювати разом. IBCS забезпечує ефективну і доступну інтеграцію існуючих і майбутніх систем», — пояснили в Northrop Grumman.

Розробка IBCS ще не повністю завершена, але вона близька до завершення. Американці ще не розгорнули жодного з основних компонентів IBCS, а поляки вже розгорнули. І саме поляки зараз, коли республіканці блокують американську допомогу, є одними з найбільших постачальників обладнання для протиповітряної оборони України.

Навіть якщо українські ВПС отримають лише частину IBCS, вони зможуть об'єднати сотні радарів дальнього радіуса дії, в тому числі старі радянські моделі та новітні західні моделі, і використовувати це всеосяжне сенсорне покриття для наведення всіх своїх ракет середньої й великої дальності — знову ж таки, радянських і західних моделей.

Якщо Україна дійсно отримала IBCS, то нещодавня серія збитих літаків має стати яскравим підтвердженням цього. Ця система працює дуже добре, наголошують автори публікації, тому Сполучені Штати та їхні союзники повинні придбати її якнайшвидше.

Між тим «літакопад» продовжується: днями бійці ЗСУ знищили ще одну «хижу пташку» росіян і більше тисячі окупантів.

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