росія продовжує інтенсивно русифікувати окуповані території в Україні. Про це повідомляє Міністерство оборони Великобританії в соцмережі Х.

Британці згадали про створення нової програми підготовки адміністративних кадрів і попередні заяви російського міністра юстиції про те, що на окупованих територіях було створено понад 50 пенітенціарних установ. Російська академія народного господарства і державної служби хоче запровадити новий магістерський ступінь з державного й місцевого управління, пишуть британці. За словами представника вишу, це дозволить випускникам працювати на всіх рівнях управління, в тому числі в окупованих населених пунктах в Донецькій і Луганській, а також Херсонській і Запорізькій областях.

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На думку британського міністерства, це, ймовірно, робиться для того, щоб подолати дефіцит «охочих і підготовлених кадрів» на російські державні посади на тимчасово окупованих територіях України.

«Це ще одне свідчення русифікаторських заходів, спрямованих на приведення правової та політичної бази на тимчасово окупованих територіях України у відповідність до вимог російської федерації», — пише розвідка.

Подібні заходи містять розширення російської судової системи, запровадження російських навчальних програм, видачу російських паспортів і розвиток російської телекомунікаційної інфраструктури.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що російські загарбники поспішають «переформатувати» систему освіти на окупованих територіях, зокрема у Запорізької області, де знищують українські підручники та повністю «переписують» освітню програму з історії нашої держави на користь окупантів.

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