«Українців вони будуть перевиховувати або вбивати»: науковець про те, що можуть робити росіяни після окупації

Українці потрібні путіну на захоплених територіях (де зараз ГУР та рух опору проводять успішні операції), тому що їх частково мобілізують і кидають на фронт проти України. А частину вивозять на свою територію, покращуючи демографічну ситуацію. Про це розповів в інтерв’ю tsn.ua Олександр Гладун, заступник директора з наукової роботи Інституту демографії та проблем якості життя НАНУ.

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«У рф теж відбуваються процеси різкого скорочення чисельності населення. До великої війни смертність там перевищувала народжуваність. Вони проводили активну міграційну політику з залучення „співвітчизників“ до росії, навіть виплачували певні грошові компенсації для охочих переїхати туди з республік колишнього СРСР. З іншого боку, там були міграційні потоки за кордон. Організована примусова депортація українців підтримує чисельність населення на території рф. А непокірних — вбивають або просто використовують на цій території».

На думку фахівця, якщо окупанти захоплять усю Україну, то збільшиться кількість людей, які виїдуть до країн Західної Європи.

«Вони будуть українців перевиховувати або вбивати. Це вже усім зрозуміло, тому велика частина людей виїде, ті, хто залишаться, будуть під постійним терором, а частину людей путін переселить в росію й просто буде розпорошувати наш етнос по всій території. Сибір чи не Сибір — це вже не важливо. А ось сюди, до України, будуть завозити своїх людей».

Раніше в інтерв’ю «ФАКТАМ» старший науковий співробітник Інституту історії НАНУ, кандидат історичних наук Володимир Головко розповів, що у перші п’ять днів широкомасштабної війни вирішувалося, чи вдасться зламати наміри російських окупантів захопити Київ.

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