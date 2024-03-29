Киянам доведеться платити більше: з 1 квітня подорожчають транспортні картки

У Києві вже незабаром збільшиться вартість транспортної карти, що дозволяє проїзд у громадському транспорті міста. Про це повідомили в Київській міській державній адміністрації (КМДА).

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Зокрема, з завтрашнього дня, 1 квітня, вартість транспортної карти становитиме 75 грн замість 50 грн.

Уточнюється, що збільшення вартості — вимушений крок через собівартість виготовлення картки.

«За останні два роки суттєво змінилися ціни на собівартість самої пластикової карти з чипом», — пояснили у комунальному підприємстві «Головний інформаційно-обчислювальний центр».

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За словами спеціалістів, з 2019 року вартість транспортної картки залишалась незмінною — 50 грн.

За цей час було суттєво розширено перелік транспортних продуктів і тарифів на всі види міського транспорту для зручності пасажирів, залежно від їхніх потреб.

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Йдеться про погодинні проїзні, проїзні з обмеженням та без обмеження кількості поїздок, зокрема для пасажирів пільгових категорій — студентів та учнів.

Чи зміниться вартість проїзду

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У комунальному підприємстві «Головний інформаційно — обчислювальний центр» (КП ГІОЦ) наголосили, що попри збільшення вартості транспортних карток, вартість проїзду в комунальному транспорті лишається незмінною.

Нині вартість проїзду в міському пасажирському транспорті становить:

- в автобусі, трамваї, тролейбусі, метрополітені, фунікулері — 8 грн за одну поїздку;

- у міській електричці — 15 грн за одну поїздку.

З актуальними тарифами на міський транспорт й умовами пільгового проїзду можна ознайомитись:

- на сайті КП «Київський метрополітен»;

- на сайті «Київпастранс».

Як придбати транспортну карту

Придбати цифрову транспортну карту, не втрачаючи знижок або зручних тарифів проїзного, можна у застосунку «Київ Цифровий».

Крім того, її можна купити:

- на сайті КП «ГІОЦ»;

- на станціях Київського метрополітену;

- у терміналах самообслуговування е-квитка;

- у мережі терміналів EasyPay;

- на платіжному порталі iPay.

Раніше «ФАКТИ» писали, скільки може коштувати кубометр води після підвищення цін у квітні.

Фото зі сторінки КМДА у соцмережах

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