«Це ганебно»: британський експерт про збитий в Криму російський літак

Російський літак в анексованому росією Криму днями, очевидно, був збитий, так вважає військовий аналітик і колишній пілот винищувача Шон Белл, повідомляє Sky News. На відео із соцмереж видно, як літак падає в море біля Севастополя. Так званий «губернатор» Севастополя заявив, що пілот катапультувався з літака перед падінням і був врятований місцевими екіпажами.

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Шон Белл, віцемаршал авіації у відставці, який літав на винищувачах у ВПС, розповів Sky News свою версію того, що могло статись.

«На той час… вони не були цілком впевнені в тому, що було причиною. Але як людина, яка літала на літаках і катапультувалася з літака, який був у вогні, я можу сказати вам, що літак був збитий, — додав він. — Полум'я та той факт, що він має синдром падаючого листя, — він явно був зруйнований. Пілот, очевидно, катапультувався, але це досить ганебно для російських літаків вартістю близько 100 мільйонів фунтів стерлінгів».

Нагадаємо, що 28 березня був збитий черговий російський військовий літак, йдеться про Су-35С (багатоцільовий винищувач покоління 4++). Проте, за повідомленням телеграм-каналів, машина стала жертвою так званого «дружнього вогню» своєї ж ППО.

Як раніше повідомляли «ФАКТИ», ЗСУ днями потужно атакували окупований Крим.

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