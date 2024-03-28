У районі Севастополя було збито чергового російського військового літака — йдеться про Су-35С (багатоцільовий винищувач покоління 4++). Проте, за повідомленням Telegram-каналів, машина стала жертвою т.зв. «дружнього вогню» свого ж ППО.

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Як відомо, раніше росЗМІ активно запевняли, що саме російське ППО вразило літаки А-50 та Іл-22 над Азовським морем у лютому — тоді лише за 10 днів ЗСУ вдалося знищити 10 літаків.

Очевидці повідомляють, що пілот встиг катапультуватись. Його нібито підібрали рятувальники на відстані 200 метрів від берега.

Відзначається, що ураження літака сталося до оголошення повітряної тривоги в Севастополі.

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Нагадаємо, напередодні стало відомо про значні результати ударів ЗСУ по Севастополю 22 березня 2024 року.

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