39.01 / 39.52 42.30 / 42.98
Київ: +11
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

Росіяни збили над Севастополем свій же Су-35 — ЗМІ (відео)

17:41 28 березня 2024
Су-35С

У районі Севастополя було збито чергового російського військового літака — йдеться про Су-35С (багатоцільовий винищувач покоління 4++). Проте, за повідомленням Telegram-каналів, машина стала жертвою т.зв. «дружнього вогню» свого ж ППО.

Як відомо, раніше росЗМІ активно запевняли, що саме російське ППО вразило літаки А-50 та Іл-22 над Азовським морем у лютому — тоді лише за 10 днів ЗСУ вдалося знищити 10 літаків.

Очевидці повідомляють, що пілот встиг катапультуватись. Його нібито підібрали рятувальники на відстані 200 метрів від берега.

Відзначається, що ураження літака сталося до оголошення повітряної тривоги в Севастополі.

РЕКЛАМА

Нагадаємо, напередодні стало відомо про значні результати ударів ЗСУ по Севастополю 22 березня 2024 року.

РЕКЛАМА

717

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Грядки з цибулею

Додайте при поливі кілька таблеток копійчаного засобу: цибуля виросте просто на диво

Астрологиня

Кінець тижня стане просто чарівним: кому останні дні березня принесуть успіх та щастя

Полуниця

Зробіть це підживлення полуниці в кінці березня: будете збирати врожай відрами (відео)

Картопля

Не знатимете, куди бараболю дівати: як виростити на дачі величезний врожай картоплі

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту