Потужний вибух пролунав у п'ятиповерхівці у Білій Церкві під Києвом: є жертви (фото, відео)

На початку року внаслідок вибуху у багатоповерхівці у Чернігові загинула людина. І ось новий подібний випадок — цього разу у Білій Церкві, що на Київщині.

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Як повідомляють в ДСНС, 30 березня о 14:56 до оперативно-диспетчерської служби Білоцерківського району надійшло повідомлення що у п'ятиповерхівці в провулку Грузинський, у квартирі на 3-му поверсі стався вибух невстановленого предмету.

Фото ДСНС

Співробітики надзвичайної служби, які прибули за викликом, побачили, що внаслідок вибуху зруйновано 1 балкон на 3-му поверсі повністю та 1 частково, горіли квартири на 3-му та 4-му поверсі.

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Фото ДСНС

Фото ДСНС

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Під час розвідки було встановлено, що від 2-го до 5-го поверху сталася руйнація залізобетонного перекриття.

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Пожежу ліквідовано о 16:09. Співробітники ДСНС врятували трьох осіб, у тому числі й дитину 2016 року народження, яку шпиталізували.

З-під завалів деблоковано тіло однієї загиблої особи. Рятувально-пошукові роботи тривають.

Фото поліції

Фото поліції

В поліції Київщини уточнили, що 8-річного хлопчика ушпиталили з діагнозом отруєння продуктами горіння, його стан задовільний. Життю загрози немає. На другому поверсі виявлено тіло літньої жінки.

Нагадаємо, що в Обухові на Київщині підліток під час конфлікту зі знайомими у підʼїзді житлового будинку підірвав вибуховий пристрій.

Фото ДСНС

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