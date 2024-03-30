Потужний вибух пролунав у п'ятиповерхівці у Білій Церкві під Києвом: є жертви (фото, відео)
На початку року внаслідок вибуху у багатоповерхівці у Чернігові загинула людина. І ось новий подібний випадок — цього разу у Білій Церкві, що на Київщині.
Як повідомляють в ДСНС, 30 березня о 14:56 до оперативно-диспетчерської служби Білоцерківського району надійшло повідомлення що у п'ятиповерхівці в провулку Грузинський, у квартирі на 3-му поверсі стався вибух невстановленого предмету.
Співробітики надзвичайної служби, які прибули за викликом, побачили, що внаслідок вибуху зруйновано 1 балкон на 3-му поверсі повністю та 1 частково, горіли квартири на 3-му та 4-му поверсі.
Під час розвідки було встановлено, що від 2-го до 5-го поверху сталася руйнація залізобетонного перекриття.
Пожежу ліквідовано о 16:09. Співробітники ДСНС врятували трьох осіб, у тому числі й дитину 2016 року народження, яку шпиталізували.
З-під завалів деблоковано тіло однієї загиблої особи. Рятувально-пошукові роботи тривають.
В поліції Київщини уточнили, що 8-річного хлопчика ушпиталили з діагнозом отруєння продуктами горіння, його стан задовільний. Життю загрози немає. На другому поверсі виявлено тіло літньої жінки.
Нагадаємо, що в Обухові на Київщині підліток під час конфлікту зі знайомими у підʼїзді житлового будинку підірвав вибуховий пристрій.
Фото ДСНС403
Читайте нас у Facebook