Підвищення пенсій з 1 квітня зачепить не всіх українців на заслуженому відпочинку: кому платитимуть більше

З 1 квітня в Україні заплановане збільшення мінімальної зарплати, що вплине на деякі соціальні вирлати.

Як пише biz.nv.ua, зокрема, після цього мають підвищитися пенсії громадян віком 65+ з повним страховим стажем (35 років для чоловіків, 30 — для жінок). Розмір їхніх виплат складає щонайменше 40% від мінімальної зарплати — вона збільшується з 7100 грн до 8000 грн. Таким чином, у квітні пенсія цієї категорії громадян має зрости з 2840 грн до 3200 грн.

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Також з 1 квітня відбудеться автоматичний перерахунок пенсій для 654 тисяч працюючих пенсіонерів.

Після підвищенням мінімальної заробітної плати будуть перерахований розмір грошової допомоги особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною. Зокрема, яким, починаючи з 2014 року:

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присвоєно звання Герой України з врученням ордену Золота Зірка (у розмірі 3-х мінімальних заробітних плат — 24 000 грн);

нагороджено орденом Богдана Хмельницького трьох ступенів (у розмірі 2-х мінімальних заробітних плат — 16 000 грн);

нагороджено орденом За мужність трьох ступенів (у розмірі мінімальної заробітної плати — 8000 грн);

нагороджено орденом княгині Ольги трьох ступенів (у розмірі мінімальної заробітної плати — 8000 грн);

членам сімей загиблих (померлих) громадян, з числа вищезазначених осіб (у розмірі мінімальної заробітної плати — 8000 грн).

Також у квітні додатково збільшиться пенсія у тих, хто отримає право на доплату за віком. Надбавку отримають пенсіонери, яким протягом місяця виповниться 70, 75 і 80 років:

особам, яким виповнилося 70 років, до досягнення 75-річного віку — у розмірі до 300 грн;

особам, яким виповнилося 75 років, до досягнення 80-річного віку — у розмірі до 456 грн;

особам, яким виповнилося 80 років і більше, — у розмірі до 570 грн.

Якщо у людини пенсія вища за 10 340,35 грн, то вікова надбавка не встановлюється.

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Нагадаємо, що у березня уряд провів щорічну індексацію пенсій на рівні восьми відсотків.

Фото Pixabay

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