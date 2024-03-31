Фінансовий контроль дійсно існує: юрист дав пораду, що робити українцям, щоб не «зацікавити банк»

Адвокат Роман Сімутін, який раніше пояснював, чим може закінчитися затягування з погашенням боргів за комуналку, зазначив, що НБУ продовжує здійснювати фінансовий моніторинг для запобігання легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом.

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Адвокат пояснив, які саме перекази на картку насамперед перевіряють співробітники фінансових установ, та зазначив, що багато хто з українців вже стикався із запитами від банків щодо перевірки джерел походження наявних коштів на карті. А комусь після таких перевірок блокують рахунки.

«Банку цікаво, якщо сума ваших місячних переказів перевищує ліміт — 400 тисяч гривень. Що банку нецікаво, то це перекази до 30 тисяч на місяць обороту на карті», — пояснює юрист.

Перекази від 30 до 400 тисяч гривень перевіряють, коли спостерігається:

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значна кількість перекладів — десятки та сотні операцій;

збільшення вдвічі обороту на карті;

зняття більше половини коштів з картки;

скарга банку від особи, яка перевела вам кошти.

За результатами перевірки можливі такі «сценарії»:

банк самостійно з'ясує необхідні дані від клієнта та вирішить, що все гаразд і продовжить співпрацю;

банк призупинить роботу з клієнтом та проінформує про це Держфінмоніторинг.

Водночас, Держфінмоніторинг приймає всі заяви, а таких може бути до мільйона, але реагує лише на найважливіші з них, які приблизно становлять 10% від усіх, що надійшли.

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«Фінансовий контроль дійсно існує і щороку стає більш ефективним, але правоохоронні органи вами гарантовано зацікавляться лише якщо ваші фінансові операції не просто трохи підозрілі, а мають винятковий та масовий характер», — зазначив адвокат.

Для проходження фінмоніторінгу Роман Симутін радить довести банку лише два факти: ви здійснюєте законну діяльність та ви сплатили чи звільнені від сплати податків.

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Доказами законності отриманих вами коштів можуть бути:

довідка про доходи з роботи;

митна декларація;

документи, що підтверджують отримання грошових компенсацій, виплат, матеріального забезпечення;

копії документів, що підтверджують отримання спадщини.

Роман Сімутін не радить затягувати спілкування з банком та не ігнорувати запити щодо перевірки рахунку, а своєчасно контактувати з фінансовою установою, надаючи необхідну інформацію щодо платежів.

Раніше адвокат пояснював, як вчинити людям, які виїхали за кордон, а в Україні помер хтось з родичів і залишив їм у спадок майно чи кошти.

Фото Pixabay

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