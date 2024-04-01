Окупанти накрили вогнем пожежну частину на Харківщині (фото)

В останню ніч березня російські окупанти здійснили черговий удар по Харківщині — і знову постраждав пожежно-рятувальний підрозділ. Як повідомив очільник ОВА Олег Синєгубов, одне з влучань прийшлось беспосередньо у будівлю депо. В результаті обстрілу третина споруди була зруйнована. Крім того пошкоджені вікна та ворота фасадної частини, внутрішні перегородки та двері будівлі.

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На чергуванні перебувало 6 рятувальників, на щастя ніхто з них не постраждав.

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Також пізно увечері стався приліт у самому Харкові — просто поряд з житловою забудовою в центральному районі міста.

«Інформація щодо постраждалих та пошкоджень уточнюється», — повідомив мер Ігор Терехов.

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За новими даними, ворог застосував КАБи — горіли два автобуси, вантажний автомобіль та легковий автомобіль. Частково зруйновано будівлю освітньої установи, пошкоджено дах гуртожитку та житловий будинок. Постраждалих немає.

В прокуратурі уточнили, що окупанти використали для ударів два УМПБ Д-30 (уніфікований міжвидовий плануючий боєприпас, калібр 30 см). Боєприпаси цього типу випускаються з літака. Уламки боєприпасів вже досліджуються експертами.

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За повідомленням Генерального штабу ЗСУ, всього протягом минулої доби ворог завдав 22 ракетних та 79 авіаційних ударів, та здійснив 97 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Під артилерійським вогнем були понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

На передовій протягом доби відбулося 53 бойових зіткнення:

на Лиманському напрямку відбито 3 атаки противника в районі населеного пункту Терни Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався прорвати оборону наших військ;

напрямку відбито 3 атаки противника в районі населеного пункту Терни Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався прорвати оборону наших військ; на Бахмутському напрямку відбито 8 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка Донецької області, де ворог за підтримки авіації намагався покращити тактичне положення;

напрямку відбито 8 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка Донецької області, де ворог за підтримки авіації намагався покращити тактичне положення; на Авдіївському напрямку захисники відбили 13 атак в районах населених пунктів Бердичі, Семенівка, Уманське, Первомайське та Невельське Донецької області, де ворог за підтримки авіації намагався вибити наші підрозділи із займаних рубежів;

напрямку захисники відбили 13 атак в районах населених пунктів Бердичі, Семенівка, Уманське, Первомайське та Невельське Донецької області, де ворог за підтримки авіації намагався вибити наші підрозділи із займаних рубежів; на Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Георгіївка, Новомихайлівка та східніше Водяного Донецької області, де ворог за підтримки авіації 22 рази намагався прорвати оборону наших військ;

напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Георгіївка, Новомихайлівка та східніше Водяного Донецької області, де ворог за підтримки авіації 22 рази намагався прорвати оборону наших військ; на Оріхівському напрямку було зафіксовано 2 атаки на позиції наших захисників в районах Старомайорського Донецької області та Роботиного Запорізької області;

напрямку було зафіксовано 2 атаки на позиції наших захисників в районах Старомайорського Донецької області та Роботиного Запорізької області; на Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра, протягом минулої доби він 2 рази атакував позиції наших військ.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 11 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 3 зенітно-ракетних комплексах противника. Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 3 пунктах управління БпЛА, 1 засобу протиповітряної оборони, 1 станції РЕБ та 1 артилерійському засобу ворога. Всього ж за добу вдалося зменшити кількість окупантів орієнтовно на понад 700 осіб, знищити 20 танків, 17 броньованих машин, 32 артилерійські системи та інше озброєння ворога.

А військові експерти пояснили активізацію застосування росіянами керованих авіаційних бомб великої потужності.

Фото ДСНС

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