На Україну насувається хмара пилу із Сахари: чим це небезпечно

На Україну та низку сусідніх країн насувається хмара пилу з пустелі Сахара, що може створити потенційні проблеми зі здоров'ям для людей, чутливих до забруднення повітря.

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Про це виданню NewsMaker повідомила глава відділу метеорологічних прогнозів молдавської Державної гідрометеорологічної служби Надія Столяр.

Також видання публікує карту, по якій добре видно напрямок руху повітряної маси з пилом.

Рух повітряних мас 28 березня

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Рух повітряних мас 29 березня

При цьому метеорологиня попередила, що люди, чутливі до забруднення повітря, наприклад, ті, що страждають на астму, можуть відчути це сильніше за інших. Це може проявлятися кашлем і чханням.

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Крім того, вдкладення пилу будуть помітні на автомобілях тощо тільки якщо будуть опади, наприклад, дощ.

Інформацію про можливість «брудних дощів» підтвердили і українські метеорологи.

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«Пустельний пил часто забарвлює небо в жовтий або навіть червонувато-коричневий колір. Це також може призвести до інтенсивного забарвлення неба вранці або ввечері», — попереджає «РадарПогода».

Нагадаємо, раніше українські синоптики спрогнозували погоду на початку квітня.

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