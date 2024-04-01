«Не можемо дозволити путіну перемогти»: у США обіцяють голосування щодо допомоги Україні після великодніх канікул

Після обговорення зовнішньополітичної стратегії на найближчі тижні спікер Палати представників США Майк Джонсон, який запропонував ідею виділення позики Україні, заявив про намір провести голосування щодо надання суттєвої допомоги Україні. Про це повідомив голова комітету з розвідки Палати представників США Майк Тернер, пише cbsnews.com.

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За словами Тернера, спікер чітко заявив президенту Зеленському про свою підтримку України. «Спікер зробив дуже чіткі заяви про те, що, коли ми повернемося (до роботи після великодніх канікул. — Авт.), це буде наступним головним питанням порядку денного», — зазначив Тернер. Він також додав, що після ухвалення законопроєктів, які фінансують федеральний уряд, голосування щодо допомоги Україні отримає широку підтримку в Конгресі.

За словами Тернера, директор ЦРУ та міністр оборони США чітко вказали на критичну важливість підтримки України на поточному етапі, яка впливає як на моральний дух українських військових, так і на їхню боєздатність. «путін це знає. Очевидно, що це та точка, де ми не можемо дозволити путіну перемогти. Ми повинні зупинити його в Україні», — підкреслив Тернер.

Палата представників США повернеться з великодніх канікул 9 квітня, і Тернер висловив сподівання, що Конгрес США може схвалити допомогу Україні до того, як представники знову підуть на канікули 22 квітня.

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Раніше прем'єр Дональд Туск після ракетних ударів росії по Одесі звернувся до Майкла Джонсона та американських парламентарів з вимогою виділити допомогу Україні.

Фото Pixabay

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