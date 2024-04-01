«Небезпека війни наблизиться до нас»: у Німеччині зробили гучну заяву

Міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер застеріг Захід від послаблення підтримки України в її захисті від російської агресії.

«Наш мир і наша свобода під загрозою. путін не просто зацікавлений в Україні, він хоче змінити порядок миру і свободи в Європі, — заявив лідер СвДП в інтерв'ю газеті Kölner Stadt-Anzeiger. — Він хоче влади над нами, щоб контролювати наш спосіб життя і наше процвітання. Той, хто втомився підтримувати Україну через те, що це занадто складно або занадто дорого, повинен замислитися над наслідками. Небезпека війни наблизиться до нас», пише t-online.

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Лінднер виступає проти ідеї заморозити війну, як це пропонує лідер парламентської фракції СДПН Рольф Мютценіх.

«росія скоїла військові злочини. На карту поставлено існування України як держави. А для людей це питання виживання. Таку ситуацію не можна заморозити. У країнах, які відчувають загрозу з боку путіна, наприклад, у країнах Балтії, такі міркування не будуть сприйняті позитивно. Не можна дозволити путіну досягти своїх військових цілей».

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Європа намагається заповнити діру у фінансуванні України.

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