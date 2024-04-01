Бійня в «Крокус Сіті Холі»: напередодні стрілянини Іран попереджав росію про можливий теракт

Напередодні стрілянини в «Крокус Сіті Хол» у Підмосков'ї владі рф повідомили про підготовку злочину не тільки США, а й представники Ірану, який співчуває кремлю.

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За даними Reuters, вони розповіли про те, що Іран попереджав росію про можливий великий теракт на її території. Сталося це безпосередньо перед нападом на «Крокус Сіті Хол», відповідальність за який взяв на себе ІДІЛ.

Одне з джерел стверджує, що за кілька днів до теракту в росії, Тегеран поділився з москвою інформацією про можливу велику операцію, яку було отримано в результаті допитів заарештованих у зв'язку зі смертельними вибухами в Ірані.

Друге анонімне джерело зазначило, що інформація, надана Тегераном москві, не містила конкретних часу і точної мети передбачуваного нападу.

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«Члени ІДІЛ-К отримали інструкції з підготовки великої операції в росії… Один із терористів, заарештованих в Ірані, повідомив, що деякі члени групи вже вирушили в росію,» — поділилося інформацією третє джерело, яке є високопоставленим співробітником служби безпеки Ірану.

Він також додав, що у світлі багаторічних терористичних атак на Іран, іранська влада вважала своїм зобов'язанням сповістити москву на основі інформації, отриманої від заарештованих терористів.

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Раніше ізраїльський військовий експерт Ігаль Левін, коментуючи теракт у концертному залі в Підмосков'ї, заявив, що «росія — частина міжнародного тероризму, як і Іран, але анітрохи не жертва».

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