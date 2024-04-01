Книга, що розморозить стосунки з братом: розкрито плани принца Гаррі та Меган Маркл

Принц Гаррі опублікував свої приголомшливі мемуари «Запасний» у січні 2023 року, і вони швидко стали найбільш продаваною нехудожньою книгою в історії Великобританії. Лише за один день там було розпродано понад 400 тисяч примірників, пише express.co.uk. Були розмови про те, що Гаррі може написати другу книгу після того, як він підписав велику грошову угоду з видавництвом Penguin.

ВІДЕО ДНЯ

Раніше він також натякнув на продовження, сказавши, що вирізав понад 400 сторінок з оригінального рукопису «Запасного». Королівський експерт і автор Том Квінн вважає, що Гаррі й Меган говорили про другу книгу. Але в ній не буде таких вражаючих заяв, як у його першій книзі, оскільки подружжя, як повідомляється, хоче налагодити стосунки з королівською родиною.

Він розповів The Mirror: «Мені сказали, що пара обговорювала можливість написання Гаррі ще однієї книги. Він не може написати ще одну „Запасний“, але він усвідомлює, що написання більш примирливої книги може навіть допомогти розморозити стосунки з братом».

Після виходу «Запасного» критики стверджували, що в мемуарах пропущені важливі моменти життя Гаррі, такі як його рішення піти з королівської сім'ї разом з дружиною Меган, а також їхній переїзд до США. Ходили чутки, що 39-річний герцог Сассекський хотів мати матеріал для продовження, але королівський автор Інгрід Сьюард вважає, що герцог Сассекський залишить написання мемуарів своїй дружині.

«Я не бачу, що Гаррі готовий писати ще одну книгу. Гадаю, автором іншої книги буде Меган. Це має бути, тому що це дійсно єдиний спосіб, яким вона збирається заробити серйозні гроші».

РЕКЛАМА

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що Меган Маркл готується випустити мемуари про життя у Великобританії.

РЕКЛАМА

152

Читайте нас у Facebook