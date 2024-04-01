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росія посилює захист чорноморського флоту: у британській розвідці розповіли подробиці

19:41 3 квітня 2024
військовий корабель

рф посилює охорону своїх кораблів у порту Новоросійська, повідомило Міністерство оборони Великої Британії у мережі X. Чорноморський флот країни розташований на військово-морській базі, і фотографії показують, що чотири баржі нещодавно були розміщені біля входу в гавань. Це зроблено для захисту гавані від українських атак безпілотними плавучими дронами.

Порт у Новоросійську стає важливішим для чорноморського флоту росії, оскільки його порт базування в анексованому Криму в Севастополі дедалі частіше зазнає атак, пояснює Міністерство оборони Великої Британії. Після успішних ударів українців командувач чорноморського флоту Віктор Соколов був замінений на віцеадмірала Сергія Пінчука.

«Віцеадмірал Сергій Пінчук, ймовірно, намагався підвищити шанси на виживання російських суден шляхом проведення профілактичних та оборонних заходів, зокрема скорочення пропуску до портових засобів», — йдеться у звіті британської розвідки.

Додамо, що речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук заявив, що в російських окупантів на ходу залишилось п'ять з тринадцяти великих десантних кораблів. Сили оборони 24 березня вночі уразили два великі десантні кораблі — «Ямал» і «Азов» — в окупованому Севастополі.

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