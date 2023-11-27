росія вивела значну частину Чорноморського флоту з Криму: британська розвідка назвала причину

росія, очевидно, більше не вважає окупований Крим безпечним. Згідно з британськими повідомленнями, ракети зараз завантажують на кораблі в іншому місці. Українські безпілотники і ракетні атаки на російські об'єкти в Криму, очевидно, мали значний вплив. За словами британських військових, російські військові кораблі в майбутньому все частіше будуть завантажуватися ракетами в порту Новоросійська, а не в Севастополі на Кримському півострові, як це було раніше.

РЕКЛАМА

Порт Новоросійська знаходиться далі на схід і наразі перебуває поза межами досяжності ракет, які Україна має у своєму розпорядженні.

«росія традиційно завантажує свої ракети середньої дальності на кораблі в Севастополі. Оскільки цей об'єкт знаходиться під зростаючою загрозою українського нападу, цілком ймовірно, що Новоросійськ є найкращою альтернативою», — заявило Міністерство оборони Великої Британії.

Однак це буде нелегко: ракети доведеться перевезти з їхнього нинішнього місця розташування, потрібні будуть нові сховища і переосмислення процесів завантаження. Серед іншого, ракети «Калібр» запускаються з російських військових кораблів. Вони можуть летіти на відстань до 600 кілометрів. На думку Великої Британії, український звіт про зменшення кількості запущених російських ракет середньої дальності також свідчить про те, що на російському Чорноморському флоті, очевидно, відбулися зміни. Кажуть, що це пов'язано з логістичними проблемами в Новоросійську.

РЕКЛАМА

Україна завдала серйозної шкоди російському Чорноморському флоту, який базується в окупованому Криму. Постраждав не лише командний пункт флоту. Підводний човен у гавані та інші військові кораблі також зазнали серйозних пошкоджень.

Минулого місяця москва вжила заходів і вивела значну частину свого флоту — в тому числі три підводні човни, два фрегати та інші бойові і допоміжні кораблі — з Криму. Це підтвердили супутникові знімки від провайдера Planet Labs. Знімки показали, що ці кораблі прибули до гаваней Феодосії та Новоросійська. Ці порти розташовані за 150 і 330 кілометрів на схід від Севастополя, а отже, значно далі від українських позицій, і нові припущення Лондона свідчать про те, що навіть короткі зупинки для завантаження російського флоту в Севастополі є надто ризикованими.

РЕКЛАМА

Кілька місяців тому голова української розвідки Кирило Буданов вказав на наслідки тиску на російський флот. За його словами, масовані атаки паралізували російський флот.

«Їхні кораблі не ходять далі на північ, ніж там, де були атаки на Севастополь», — казав він.

РЕКЛАМА

Раніше «ФАКТИ» писали, що західна частина Чорного моря здебільшого непридатна для використання росіянами.

134

Читайте нас у Facebook та Instagram