Не тільки завод з «шахедами»: стали відомі подробиці атаки дронів на татарстан

Ціллю атаки у російському татарстані, який знаходиться за понад 1000 км від України, став завод зі збірки «шахедів» та нафтопереробний завод (НПЗ).

ВІДЕО ДНЯ

Про це пише РБК-Україна з посиланням на джерело у спецслужбах.

За інформацією джерела, під атаку потрапив завод зі збірки дронів-камікадзе «шахед», які росіяни маркують під «герань-2».

Операція, проведена Головним управлінням розвідки Міноборони України, зазначає видання.

РЕКЛАМА

Також співрозмовник додав, що внаслідок удару є значні руйнування виробничих потужностей.

Крім того, українські дрони атакували нафтопереробний завод ТАНЕКО у Нижньокамську, неподалік від місця, де під удар потрапив завод зі збірки «шахедів».

РЕКЛАМА

За попередніми даними, дрон влучив по одній з установок. Спалахнула пожежа.

Що відомо про цей НПЗ — нафтопереробний завод «Танеко» (татарстанський нафтопереробний комплекс) компанії «Татнафта», розташований у Нижньокамську. Його було засновано у 2005 році. Це перший НПЗ, збудований з нуля у пострадянській росії. У 2022 році він піднявся до п'ятого місця в рейтингу найбільших нафтопереробних заводів країни з обсягом переробки 16,2 мільйона тонн нафти на рік.

РЕКЛАМА

Щодо дронів, які атакували заводи, то ймовірно, використовувався прокачаний дрон UJ-22 Airborne компанії «УКРДЖЕТ». Він літає на висоті 6 км 14 годин поспіль на відстань більше 800 км.

Дрон може нести некеровані авіабомби та оптику для розвідки.

«Безпілотник UJ-22 Airborne — ударний комплекс, розроблений українською компанією „Ukrjet“. На борту якого щонайменше 20 кг вибухівки, розмах крил — 4,6 метра, дальність польоту — до 800 км», — пишуть росЗМІ.

Нагадаємо, наприкінці лютого українські спецслужби атакували Новолипецький металургійний комбінат. Це один з найбільших подібних заводів росії, який працює на армію агресора.



Перед цим українські спецслужби організували атаку на кілька нафтопереробних заводів у Південному федеральному окрузі рф, а також в Ярославлі. Всі ці потужності виробляють паливо для потреб російської армії.

112

Читайте нас у Facebook