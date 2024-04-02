Ніколи не боявся небезпечних завдань: на Хмельниччині попрощалися з воїном-героєм з позивним «Тор»

На Хмельниччині громада попрощалася із мужнім сином, воїном-захисником Максимом Отіновим. Він повернувся додому «на щиті». 23 березня 2024 року під час виконання бойового завдання на Запорізькому напрямку в селі Роботине розвідник з 56-го окремого стрілецького батальйону — командир зведеної роти 65-ї окремої механізованої бригади, молодший сержант за позивним «Тор» загинув, повідомляє Волочиська міська рада. Бійцю назавжди 33 роки.

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«Максим здобув професію столяра. У 2008 році був призваний на строкову службу, яку проходив в місті Хмельницькому — у 8-му полку ВДВ. Він був дуже працелюбний, з малих літ любив допомагати батькові, який працював на будівництві, в дорослому віці вже працювали з батьком разом. У 2015 році одружився з коханою Олександрою, а 10 травня 2019 року у них народилась донька Ульяна. В щасливої сімʼї було багато гарних мрій, які вони прагнули втілити в життя. Мріяли подорожувати, побачити світ, але всі мрії та бажання перекреслила війна…»

26 лютого 2022 року Максим пішов добровольцем у тероборону, того ж року вступив до лав ЗСУ. Він був хоробрим, відважним воїном, ніколи не боявся небезпечних завдань і завжди був готовим прийти на допомогу своїм побратимам. Після закінчення війни хотів продовжити військову справу, задля того здобував вищу освіту.

«Максим був по-справжньому гарною, світлою людиною, завжди уважним і турботливим сином, братом, дядьком, люблячим чоловіком, найкращим татусем і надійним другом. Він був запальний, веселий та комунікабельний, любив екстрим. Друзів мав небагато, але вони були справжні. В Максима часто брали інтервʼю репортери, і він проводив їх, в тому числі й іноземних, у гарячі точки».

Командування 65-ї бригади представило Максима Отінова до нагороди зіркою Героя України (посмертно).

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що на Хмельниччині попрощались із захисником України Дмитром Василишиним, який також загинув під Роботиним.

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