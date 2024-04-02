росія вербує 30 тисяч солдатів щомісяця: британська розвідка зробила невтішний прогноз

За оцінками британських експертів, російські військові вербують близько 30 тисяч осіб щомісяця для участі в агресивній війні в Україні. Про це стало відомо зі щоденного розвідувального звіту Міністерства оборони в Лондоні.

ВІДЕО ДНЯ

Таким чином, Москва, ймовірно, зможе продовжувати заповнювати втрати серед своїх солдатів і продовжувати атаки у війні на виснаження проти України, йдеться у звіті, опублікованому у соцмережі X. Крім того, додають у розвідці, росія все ще має кількісну перевагу у боєприпасах і техніці.

Згідно з повідомленням, росіяни можуть продовжувати крок за кроком просуватися на захід від Авдіївки.

Наприкінці березня села Тоненьке та Орлівка також, ймовірно, перейшли до рук росіян. За інші населені пункти поруч все ще тривають бої. Попри численні атаки, що тривають на інших ділянках фронту, британці вважають, що прогрес росіян за останні тижні був мінімальним.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що в путінську армію активно вербують жінок.

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

7

Читайте нас у Facebook