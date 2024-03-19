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Суспільство та люди

В яких випадках борг за несплату «комуналки» не нараховується: пояснив адвокат

21:02 20 березня 2024
будинок

Борги за несплату житлово-комунальних послуг (ЖКП), які помітно подорожчали, не повинні нараховуватися тим громадянам, житло яких було зруйновано або пошкоджено, нагадує адвокат Олександр Головченко. Після заяви громадянина органи місцевого самоврядування проводять обстеження стану житла та оцінюють пошкодження. Комунальні підприємства автоматично отримують інформацію про пошкоджене та зруйноване житло від органів місцевого самоврядування. У разі нарахування плати за ЖКП має відбутися коригування.

«Українці, які зараз перебувають за кордоном, можуть суттєво знизити рахунки за „комуналку“, подавши заяву постачальнику послуг, — радить адвокат. — Необхідно надати довідку, що протягом 30 днів отримувач послуги не перебуває в будинку, який обслуговують надавачі послуг. Надання такої інформації, зокрема, вимагає й постанова Кабміну № 1405. Надіслати документи постачальнику можна онлайн або поштою. Однак мешканців багатоквартирних будинків це не позбавить від необхідності платити за опалення та обслуговування систем і прибудинкової території».

Ті громадяни, які не можуть платити за ЖКП у повному обсязі, можуть оформити субсидію. Її можна оформити в органі соціального захисту населення за місцем реєстрації (фактичного проживання), або онлайн на порталі «Дія».

«Чи вважається отримувач послуг боржником і чи накладено на нього примусове зобов'язання сплатити борг, можна перевірити в Реєстрі боржників», — говорить адвокат.

Раніше адвокат Роман Сімутін розповів про те, що може відбуватися, якщо людина не сплачує заборгованість за комунальні послуги.

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Читайте також: Переселенці отримуватимуть субсидію на оренду житла: що планує Кабмін

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