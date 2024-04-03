Склянку самогону пив щодня: найстаріший у світі чоловік помер, не доживши два місяці до 115-річчя (фото)

У світі помер ще один довгожитель. Венесуелець Хуан Вісенте Перес Мора, який був найстаршим чоловіком планети, помер за два місяці до свого 115-річчя. У нього залишилось 11 дітей, 41 онук, 18 правнуків і 12 праправнуків, пише Daily Mail.

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Колишній фермер став найстарішим чоловіком у Венесуелі у 2020 році та офіційно у травні 2022 року він отримав титул найстарішого чоловіка на планеті. Це зафіксували в Книзі рекордів Гіннеса.

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«Наш дорогий Хуане Вісенте Перес Мора, сьогодні з глибоким сумом і болем ми прощаємося з тобою, з тим архетипом чоловіка з Тачіри, скромного, працьовитого, миролюбного, захопленого сім’єю і традиціями», — заявив губернатор штату Тачіра у Венесуелі Фредді Бернал.

Чоловік був відомий як Тіо Хуан, що перекладається як дядько Хуан.

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Вісенте народився 7 травня 1909 року. Він був дев'ятою дитиною з 10. У 5 років він почав працювати з батьком і братами в сільському господарстві — допомагав у зборі цукрової тростини та кави.

Вісенте визнали найстарішим із живих чоловіків на планеті, коли йому було 112 років і 253 дні.

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«Його секрет довгого життя полягає в тому, щоб наполегливо працювати, відпочивати у свята, рано лягати спати, пити склянку агуардьєнте (іспанський самогон. — Авт.) щодня, любити Бога і завжди носити його в серці», — заявили родичі чоловіка.

Як писали «ФАКТИ», раніше науковці розкрили секрет довголіття народу, представники якого живуть понад 100 років. Також науковці дали прості рекомендації, як дожити до ста років.

Фото: Daily Mail

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