Як дожити до 100 років: чотири простих секрети

Тривалість життя в різних країнах відрізняється — на це впливають і довкілля, і розвиток медецини й інші чинники. Втім, є люди, які можуть прожити ледве не «два життя». Так, цього літа у Бразилії помер найстаріший у світі чоловік, якому було 127 років, а взимку на 108-му році життя помер колишній уругвайський яхтсмен.

Секретного рецепта довгого та здорового життя не існує, але хронічні захворювання значною мірою можна запобігти, якщо вести здоровий спосіб життя, слідкуючи за харчуванням та фізичним станом, пише ukrhealth.net та називає чотири прості кроки, які можуть цьому сприяти.

Гігієна ротової порожнини

Медики пов’язують поганий стан зубів із серйозними захворюваннями: від хвороб серця до деменції. Якщо люди не стежать за своїми зубами або чистять їх лише один раз на день, пропускаючи вечірнє чищення, вони залишають на зубах багато бактерій. Оскількі вночі у людини не виробляється багато слини, велика кількість бактерій потрапляє у кровотік, циркулюють організмом та викликають погіршення здоров’я. І це вже не кажучи про карієс.

Підтримання м`язів у тонусі

М’язова маса є одним із найсильніших показників довголіття. Для її підтримки не обов`язково мати великі фізичні навантаження в тренажерному залі. Можно практикувати кілька простих вправ, роблячи три підходи по десять щодня:

Згинання рук на біцепс із використанням великого пакету молока.

Піднімання навшпиньки ніг, використовуючи стільницю або робочу поверхню.

Присідання з обтяженням, наприклад, з книжкаии у рюкзаці.

Ранкова кава натщесердце — під забороною

Ця звичка може призвести до підвищення рівеня адреналіну та кортизолу в організмі. Надлишок кортизолу може викликати небажану реакцію на стрес, що, як наслідок, вплине на кишечник, гормони і надниркові залози. Перед кавою рекомендують випити велику склянку води кімнатної температути, адже за ніч тіло людини зневоднюється.

Правильне харчування

Варто перейти на середземноморську дієту, яка, як стверджується, впливає на тривалість життя. Йдеться про вживання фруктів, овочів, риби, нежирного м’яса, корисних олій, всіх фітонутрієнтів і антиоксидантів, які є в продуктах рослинного походження.

Нагадаємо, що експерт з боротьби зі старінням Девід Сінклер заявляв, що зміг зменшити свій біологічний вік на десять років: тести ДНК показали, що йому не 53 рокі, як є за паспортом, а 43 роки. Він розповів, як йому допомогла фізична активність.

Фото Pixabay

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