Не їдять оброблених продуктів: розкрито секрет довголіття народу, представники якого живуть понад 100 років

Марія Браньяс Морера — найстаріша жінка у світі у віці 116 років, погодилася допомогти іспанським вченим, які досліджують феномен довгожительства. А ось цілий народ хунза, який живе в долині Хунза на півночі Пакистану, належить до груп людей-довгожителів. До речі, цю місцевість називають «оазісом молодості». На початку 1970-х років журнал National Geographic опублікував велику серію статей, в яких досліджувалися твердження та спосіб життя цих довгожителів. Хоча деякі відомості про хунза набули міфічного статусу, існують докази їхнього тривалого життя та його причин, пише Verywell health.

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Дослідження народу хунза показують, що у них високий рівень фізичної активності. Ці люди живуть у гірському середовищі. Села неймовірно ізольовані та побудовані на схилах скель, деяким селам понад 1 000 років. Між ними важкопрохідні дороги, круті хребти, а до сільськогосподарських полів треба довго йти.

Але є й інші фактори, які впливають на їхнє здоров'я, і не зовсім вірно, що вони уникають хвороб. Дослідження 2021 року, присвячене гіпертонії, охопило 425 людей з п'яти сіл з Хунза і виявило, що приблизно кожен третій з них мав підвищений кров'яний тиск, причому в деяких випадках це було пов'язано з діабетом. При цьому було відомо, що жителі Хунзи їдять більше фруктів і менше м'яса (хоча м'ясо часто консервують на зиму). Зазвичай, не палять (лише 47 осіб з досліджуваної групи були курцями). Фізично активні, мають порівняно низький рівень ожиріння. З іншого боку, певні культурні звички (наприклад, споживання солоного чаю взимку) можуть призвести до негативних наслідків для здоров'я людей хунза.

Інші переваги способу життя народу хунза для здоров'я включають дієту, фізичні вправи та соціальні зв'язки. Є дані, що свідчать про те, що деякі люди в регіоні Хунза їдять більше м'яса, ніж колись. Але в цілому, хунза споживають переважно рослинну їжу, яку їдять сирою. Абрикоси, вишні, виноград і персики — все це вирощують самостійно.

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Вони також їдять багато зерна — пшениці, ячменю та проса — і роблять хліб чапаті. Вони не їдять оброблених продуктів, що може допомогти пояснити низький рівень окислювального стресу та пов'язаних з ним розладів здоров'я, таких як діабет і високий рівень холестерину.

Користь фізичної активності для здоров'я добре задокументована не тільки життєвим досвідом народу хунза. Вона веде до покращення м'язового тонусу та здоров'я кісток, що може допомогти запобігти травмам, здоров'я серця, включаючи профілактику інсульту, здоров'я дихальних шляхів і профілактики хронічних захворювань легенів.

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Дослідники виявили, що народ хунза отримує користь від соціальних зв'язків у культурі, яка історично мала низький рівень стресів і ставила на перше місце свою громаду та стосунки. Це поки залишається майже незмінним, хоча життя стає складнішим, наприклад, під впливом клімату.

Пов'язані з цим переваги для психічного здоров'я походять від сильного почуття ідентичності народу хунза, і ці цінності можуть бути застосовні у нашому житті.

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Подумайте про те, щоб приділяти час своєму психічному і духовному благополуччю, займатися хобі та діяльністю, яка вам подобається, і залишатися на зв'язку з сім'єю і друзями.

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