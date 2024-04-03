Хто з українців має право на 100% знижку на оплату комуналки: у ПФУ назвали категорії

В Україні для деяких громадян передбачені пільги на оплату послуг житлово-комунального господарства. Скористатись пільгою в розмірі 100% знижки на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу в межах встановлених норм можуть пенсіонери окремих професій, які працювали в сільській місцевості та продовжують там проживати після виходу на пенсію. Про це повідомили в Пенсійному фонді України.

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Зокрема, це:

• педагогічні працівники;

• медичні та фармацевтичні працівники;

• спеціалісти із захисту рослин;

• працівники музеїв, бібліотек;

• працівники державних і комунальних закладів культури, закладів освіти сфери культури.

«Водночас пенсіонерам, які раніше працювали за такими професіями, для отримання пільги потрібно мати не менше трьох років відповідного стажу роботи і на момент виходу на пенсію працювати на посадах, що дають право на пільгу (наказ Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства культури і туризму України від 13.09.2006 № 341/651/619/769, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 10.11.2006 за № 1193/13067)», — повідомили в Пенсійному фонді.

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Там зазначили, що право на пільгу залежить від доходу сім’ї пільговика. Пільга надається, якщо середньомісячний дохід сім’ї за попередні шість місяців у розрахунку на одну особу не перевищує величину доходу, що дає право на податкову соціальну пільгу (у 2024 році це 4 240,0 грн).

Пільга надається протягом дванадцяти місяців з місяця звернення, але не більш ніж до кінця поточного календарного року. На членів сім’ї пільговика зазначена пільга не поширюється.

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Необхідні документи

Пенсіонеру, який перебуває на обліку в Реєстрі осіб, які мають право на пільгу, для призначення виплати потрібно надати:

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- заяву про надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива і скрапленого газу;

- документи, що підтверджують проживання в сільській місцевості.

«Для внесення даних до Реєстру пільговиків людина має подати відповідну заяву та підтверджуючу довідку про право на пільгу, що видана відділом освіти, охорони здоров’я, культури (культури і туризму), райдержадміністрації чи адміністрацією установи (закладу), де людина працювала, сільською або селищною радою (у разі ліквідації закладу тощо) на підставі записів у трудовій книжці», — повідомили у відомстві.

Як звернутися

Подати заяву та необхідні документи до Фонду можна в один зі способів:

• особисто — через сервісні центри Пенсійного фонду України, уповноважених посадових осіб виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідних територіальних громад, центри надання адміністративних послуг;

• поштою — на адресу органу Фонду;

• онлайн — через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України, мобільний застосунок «Пенсійний фонд» чи через портал «Дія».

Раніше «ФАКТИ» писали, хто має право на отриманна знижки у розмірі 75% від суми в квитанції, а також у розмірі 50% від сум у платіжці.

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