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Вона все ще її маленька дівчинка: мама Кейт Міддлтон Керол підтримує сім’ю доньки

13:34 5 квітня 2024
Кейт та Керол Міддлтон

Після того, як 42-річна принцеса Уельська розкрила світові свої проблеми зі здоров'ям, її батьки, 69-річна Керол і 74-річний Майкл, вирішили підтримати своїх онуків у цей непевний час. За словами королівського експерта і колишнього журналіста ВВС Дженні Бонда, боротьба принцеси з раком неабияк вплинула на її стурбовану матір. Мати Кейт Міддлтон Керол потребує підтримки після того, як дізналася про діагноз своєї доньки, стверджує королівський експерт.

«Ми також повинні подумати про ще одну матір у цій справі — Керол Міддлтон, — сказав Бонд в інтерв'ю The Mirror. — Кетрін може бути 42 роки, але вона все ще маленька дівчинка Керол, і спостерігати, як вона проходить через це і витримує тиск знущань, напевно було дуже важко. Вона, без сумніву, була для дітей опорою і заспокоювала їх, але їй теж потрібна підтримка».

Як повідомляється, поки Міддлтон проходить лікування, її батьки проводять багато часу зі своїми онуками: 10-річним принцом Джорджем, 8-річною принцесою Шарлоттою і 5-річним принцом Луї. Вони також є бабусею і дідусем для дітей своєї дочки Піппи: Артура, 5 років, Грейс, 3 роки, і Роуз, 1 рік.

«Керол і Майкл, по суті, накинули рятівну ковдру на маленьких дітей, щоб захистити їх», — сказав королівський коментатор і біограф Дункан Ларкомб в інтерв'ю виданню Mirror минулого місяця.

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«У такі часи для Кейт це надзвичайно важливо. Дуже важливо, щоб за дітьми ретельно доглядали», — додав він.

Ларкомб додав, що Майкл і Керол також підтримують Вільяма, якого вони вважають своїм сином.

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Додамо, з тих пір, як минулого року принц і принцеса Уельські зробили Віндзор своєю постійною резиденцією, Керол і Майкл змогли проводити більше часу зі своїми онуками. Пара проживає в Беркширі, розташованому всього в 40 хвилинах їзди від Віндзора.

Раніше «ФАКТИ» писали, що експерт назвав сильною заяву Кейт Міддлтон про онкозахворювання — це становлення майбутньої королеви.

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Фото Getty Images

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