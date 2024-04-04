Вона все ще її маленька дівчинка: мама Кейт Міддлтон Керол підтримує сім’ю доньки

Після того, як 42-річна принцеса Уельська розкрила світові свої проблеми зі здоров'ям, її батьки, 69-річна Керол і 74-річний Майкл, вирішили підтримати своїх онуків у цей непевний час. За словами королівського експерта і колишнього журналіста ВВС Дженні Бонда, боротьба принцеси з раком неабияк вплинула на її стурбовану матір. Мати Кейт Міддлтон Керол потребує підтримки після того, як дізналася про діагноз своєї доньки, стверджує королівський експерт.

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«Ми також повинні подумати про ще одну матір у цій справі — Керол Міддлтон, — сказав Бонд в інтерв'ю The Mirror. — Кетрін може бути 42 роки, але вона все ще маленька дівчинка Керол, і спостерігати, як вона проходить через це і витримує тиск знущань, напевно було дуже важко. Вона, без сумніву, була для дітей опорою і заспокоювала їх, але їй теж потрібна підтримка».

Як повідомляється, поки Міддлтон проходить лікування, її батьки проводять багато часу зі своїми онуками: 10-річним принцом Джорджем, 8-річною принцесою Шарлоттою і 5-річним принцом Луї. Вони також є бабусею і дідусем для дітей своєї дочки Піппи: Артура, 5 років, Грейс, 3 роки, і Роуз, 1 рік.

«Керол і Майкл, по суті, накинули рятівну ковдру на маленьких дітей, щоб захистити їх», — сказав королівський коментатор і біограф Дункан Ларкомб в інтерв'ю виданню Mirror минулого місяця.

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«У такі часи для Кейт це надзвичайно важливо. Дуже важливо, щоб за дітьми ретельно доглядали», — додав він.

Ларкомб додав, що Майкл і Керол також підтримують Вільяма, якого вони вважають своїм сином.

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Додамо, з тих пір, як минулого року принц і принцеса Уельські зробили Віндзор своєю постійною резиденцією, Керол і Майкл змогли проводити більше часу зі своїми онуками. Пара проживає в Беркширі, розташованому всього в 40 хвилинах їзди від Віндзора.

Раніше «ФАКТИ» писали, що експерт назвав сильною заяву Кейт Міддлтон про онкозахворювання — це становлення майбутньої королеви.

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Фото Getty Images

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