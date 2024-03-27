«Це найгірше, що я бачив»: ексрадник королівської сім’ї про тиск на хвору Кейт Міддлтон

Принц і принцеса Уельські візьмуть чотиритижневу перерву, щоб відпочити від очей громадськості разом зі своїми дітьми, переїхавши з Віндзора. За словами колишнього королівського радника, спекуляції щодо здоров'я та місцеперебування принцеси Уельської до її відеозвернення були найгіршими з усіх, що коли-небудь відбувалися, пише mylondon.news.

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Педді Гарверсон, який раніше був офіційним речником Кейт і принца Уельського, запитали на BBC: на кому лежить відповідальність за тиск — на соціальних мережах чи на основних ЗМІ?

«Це щось на кшталт перманентної петлі приреченості. І це найгірше, що я коли-небудь бачив», — сказав він.

Однак, за його словами, королівська сім'я все одно зробила б оголошення, навіть без тиску.

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«Я абсолютно переконаний, що, якби не було всього цього божевілля й соцмереж, якби не було помилки з фотографією на День матері, вони все одно зробили б це саме так», — сказав він про відеозвернення Кейт до громадськості.

Невідомо, як довго Кейт перебуватиме на лікуванні, але зрозуміло, що вона, можливо, захоче відвідувати заходи, коли зможе, відповідно до рекомендацій лікарів, хоча це не означатиме повного повернення до виконання своїх обов'язків. Вільям продовжуватиме балансувати між підтримкою дружини й сім'ї та виконанням своїх офіційних обов'язків, як він це робив після операції Кейт. Принц повинен повернутися до виконання державних обов'язків після того, як його діти повернуться до школи після великодніх канікул. Він і його дружина не будуть присутні на традиційній великодній недільній службі королівської сім'ї в каплиці Святого Георгія у Віндзорському замку, яку король сподівається відвідати разом з королевою, якщо йому дозволить здоров'я.

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За повідомленням The Telegraph, це навряд чи буде велике сімейне зібрання або служба, оскільки Чарльз призупинив виконання королівських обов'язків на публіці. Чарльз проходить лікування від невідомої форми раку з початку лютого після того, як йому видалили збільшену простату в тій же лікарні, де Кейт зробили операцію на черевній порожнині.

Принц і принцеса Уельські та їхні діти проведуть свої чотиритижневі великодні шкільні канікули в Анмер-Холі, їхньому будинку в маєтку Сандрінґем в Норфолку, перш ніж Вільям повернеться до виконання державних обов'язків з середини квітня.

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Мати Кейт, 69-річна Керол, і батько, 74-річний Майкл, наскільки відомо, піклуються про Кейт відтоді, як вона потрапила до лікарні на початку року. Керол називають незамінною, і вона відіграє вирішальну роль у догляді за своїми онуками. Зрозуміло, що Керол продовжуватиме надавати практичну підтримку Кейт і Вільяму. На початку цього місяця її помітили, коли вона відвозила Кейт на шкільну пробіжку.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Гаррі й Меган висловилися з приводу онкологічного діагнозу Кейт.

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