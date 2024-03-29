«Все інше може почекати»: як принц Вільям підтримує Кейт Міддлтон під час лікування від раку

42-річна принцеса Уельська у своєму відеозверненні, в якому вона повідомила про стан свого здоров'я, сказала, що її чоловік, з яким вона перебуває у шлюбі майже 13 років, є «чудовим джерелом комфорту і заспокоєння».

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«Йдеться про підтримку її і про те, щоб вона відчувала підтримку. Це наші спільні зусилля. Вона зовсім не відчуває себе ізольованою, — каже інсайдер. — Нуклеарна сім'я, яку вони так добре створили, є величезною підтримкою для Кейт».

Батьки Кейт, Керол і Майкл Міддлтон, стали додатковим джерелом допомоги: Керол супроводжує доньку під час шкільних занять. Крім того, брат і сестра Кейт, Піппа і Джеймс, також живуть неподалік. Джеймс написав йогозворушливий пост в Instagram, супроводжуючи її дитячою фотографією, на якій зображені вони з Кейт: «За ці роки ми разом підкорили багато гір. Ми всією сім'єю будемо підкорювати їх. Як сім'я ми піднімемося і на цю гору разом з тобою», пише People.

Хоча принцеса Кейт свідомо вирішила зняти особисте відеозвернення про стан свого здоров'я наодинці, принц Вільям був поруч з нею на кожному кроці.

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«Це особливий період у їхньому житті, і я знаю, що їхнім пріоритетом буде піклування одне про одного, — пояснює друг сім'ї. — Його пріоритетом є сім'я, а інші питання можуть почекати».

41-річний принц Уельський не планує повертатися до королівської роботи, поки не закінчаться шкільні канікули у принца Джорджа, принцеси Шарлотти і принца Луї, що відповідає давній філософії зведення обов'язків до мінімуму, щоб мати більше часу для сім'ї під час шкільних канікул.

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«Діти — це центр їхнього світу», — говорить про пару близький друг у статті People.

На тлі того, що і його дружина, і його батько, король Чарльз, хворіють на рак, принц Вільям добре підготовлений, щоб впоратися з цим тиском, каже колишній палацовий помічник.

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«Тиск на Вільяма буде набагато більшим, але він завжди це усвідомлював. Він еволюціонував, щоб бути лідером, і він є лідером, — каже колишній палацовий помічник в інтерв'ю People. — Він добре підготовлений до цього і має свої пріоритети. У цей кризовий час вони замикаються в собі і зосереджуються на сім'ї та дітях. Це те, що зробила королева, коли померла Діана. Це дійсно здорово, що вони ставлять сім'ю на перше місце і дбають про те, щоб сім'я була міцною».

Раніше повідомлялося, що Кейт і Вільям надзвичайно зворушені підтримкою громадськості, але зараз вони прагнуть приватності.

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