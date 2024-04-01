«Коханець» Олі Полякової злив їхні пікантні фото: як відреагувала співачка

Співачка Оля Полякова відреагувала на зізнання TikTok блогера та ексучасника шоу «Мастер Шеф» Владислава Міцкевича, який опублікував фото в обіймах зі співачкою та заявив, що вони майже рік були коханцями. Пізніше він заявив, що шкодує про свій вчинок, виправдовувався тим, що випив лишнього і таким вчинком помстився артистці за невдалу співпрацю.

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Оля після паузи прокоментувала дії свого колишнього друга і розповіла свою правду про їхні стосунки. Вона назвала слова Міцкевича маячнею та провокацією, а його вчинок — бажання хайпу та піару.

«Сам автор цих наркотичних напідпитку сторіз вже на все відповів, все заперечив і вибачився. Щоправда, осад залишився. Це звичайний хайп на помсті через те, що не вийшла співпраця, дружба. Шкодую тільки через те, що я відразу не зрозуміла, з якою людиною маю справу. Ми співпрацювали. Він був у мене вдома, знімав тут. Навіть ті фото були зроблені у мене. Ця людина дружила з моєю сім'єю», — розповіла Оля в інстаграмі.

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За її словами, причиною розірвання співпраці з Владиславом стала його алкогольна та наркотична залежність. Після звільнення Міцкевич шантажував Полякову.

«Сьогодні молоді люди хочуть отримати все і відразу. І можуть, на жаль, пожертвувати робочими й дружніми стосунками. Мені прикро. Він працював у мене, був звільнений, шантажував нас і зробив те, що зробив. Він був звільнений через вживання алкоголю та наркотичних препаратів. У мене дуже багато таких фоток із друзями, то правда», — сказала Полякова.

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Вона запевнила, що не збирається якось карати Міцевича. Вважає, що у нього і так багато проблем.

Нагадаємо, акторка Ксенія Мішина спровокувала чутки про новий роман з фітнес тренером. А ще трохи більше тижня тому вона топлес позувала в обіймах відомого стиліста.

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Фото: instagram.com/polyakovamusic

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